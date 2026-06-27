Hé lộ loạt tính năng đáng mong đợi trên iOS 27

Sau đợt triển khai đầy gian nan của hệ điều hành iOS 26 với giao diện Liquid Glass hào nhoáng nhưng đầy lỗi, Apple đã chính thức ra mắt iOS 27 tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) 2026. Khác với mọi năm, phiên bản này không chạy theo số lượng tính năng mà tập trung tối đa vào việc dọn dẹp các sự cố giật lag và tối ưu độ ổn định. Bản cập nhật mới mang lại những phản hồi tích cực ngay từ phiên bản thử nghiệm đầu tiên nhờ tốc độ vận hành nhanh và khả năng sửa sai triệt để.

iOS 27 hứa hẹn nhiều tính năng mới và nâng cấp trải nghiệm người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MASHABLE

Trí tuệ nhân tạo Siri (Siri AI)

Nâng cấp mang tính cách mạng trên iOS 27 chính là sự lột xác của trợ lý ảo Siri AI, chấm dứt thời gian dài hoạt động mờ nhạt của công cụ này. Trợ lý mới thông minh hơn rõ rệt theo cấp số nhân, phần nào nhờ vào sự hỗ trợ từ các mô hình Gemini của Google. Siri AI hiện tại được tích hợp sâu hơn vào các dịch vụ gốc như Calendar, Notes và Reminders để mang lại trải nghiệm đồng bộ.

Khi nhận được câu hỏi liên quan đến chi tiết cá nhân, Siri sẽ tự động quét qua dữ liệu trên các ứng dụng được hỗ trợ để nắm bắt ngữ cảnh tốt hơn. Hiệu ứng xuất hiện mới qua Dynamic Island cũng mượt mà, cho phép vuốt xuống từ khu vực chính giữa phía trên để kích hoạt nhanh câu lệnh. Hệ thống vận hành nhanh nhẹn ngay cả trên dòng máy cũ như iPhone 15 Pro Max và sẽ có bản mạnh mẽ hơn cho dòng iPhone 17 Pro trở lên.

Cải tiến hiệu năng và độ ổn định

iOS 27 mang lại hơn 40 cải tiến lớn về hiệu năng dưới bộ nền hệ thống nhằm khắc phục tình trạng chậm chạp của giao diện cũ. Các nâng cấp đáng chú ý bao gồm tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop nhanh hơn tới 80% và ứng dụng Ảnh tải tệp tin mới nhanh hơn nhiều. Ngay cả thời gian khởi động của nhiều ứng dụng gốc như trình duyệt Safari cũng được rút ngắn đáng kể.

Để giúp ích cho các iPhone đời cũ, Apple đã bổ sung một bộ điều phối CPU mới hoàn toàn dưới hệ thống. Bộ điều phối này chịu trách nhiệm lựa chọn tác vụ cần tập trung xử lý nhất, giúp duy trì hoạt động chạy nền mà vẫn đảm bảo tiến trình chính chạy tối đa hiệu năng. Nhờ sự tối ưu sâu này, khả năng tương thích của iOS 27 được mở rộng kéo dài về sau đến tận dòng iPhone 11.

Công cụ an toàn cho trẻ em và quản lý thời gian sử dụng màn hình mới

Năm nay, Apple tập trung phát triển sâu hơn các tính năng bảo mật và an toàn dành riêng cho đối tượng trẻ em trên iOS. Công cụ 'Ask to Browse' được bật mặc định, bắt buộc phải có sự phê duyệt của phụ huynh trước khi trẻ truy cập trang web mới. Tính năng 'Communication Safety' cũng tự động làm mờ nội dung bạo lực hoặc khỏa thân trong tin nhắn và FaceTime.

Tính năng Ask to Browse giúp cha mẹ quản lý việc lướt web của trẻ nhỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Bên cạnh đó, công cụ 'Time Allowances' mới cho phép cha mẹ giới hạn tổng thời gian sử dụng màn hình của con cái. Phụ huynh có thể tùy chỉnh sâu thời gian truy cập cho từng danh mục ứng dụng cụ thể như giải trí, mạng xã hội và trò chơi. Ngoài ra, Siri mới còn có khả năng quét thước phim từ camera an ninh để tạo mô tả tóm tắt, được bảo mật qua điện toán đám mây riêng tư.

Trải nghiệm Liquid Glass có thể tùy biến nhiều hơn

Hệ thống thiết kế Liquid Glass từng gây tranh cãi dữ dội về khả năng đọc văn bản nay đã được Apple tìm lại sự cân bằng. Hãng đã bổ sung một thanh trượt trên toàn hệ thống cho phép người dùng tự do thay đổi cường độ của hiệu ứng này. Người dùng có thể vặn độ trong suốt lên mức tối đa theo ý đồ nguyên bản, hoặc đẩy về đầu ngược lại để lấy giao diện kính mờ dễ đọc hơn.

Sự thay đổi về khả năng tùy biến cường độ hiệu ứng kết hợp với hiệu năng mượt mà giúp giao diện mới thân thiện hơn nhiều. Một cải tiến khác là tất cả ứng dụng bên thứ ba giờ đây buộc phải sử dụng bàn phím theo phong cách mới. Thay đổi này chấm dứt tình trạng chỉ có một số ít ứng dụng đáp ứng nguyên tắc thiết kế như ở phiên bản hệ điều hành cũ.

Những thay đổi khác trên iOS 27

Trợ lý ảo Siri hiện đã sở hữu một ứng dụng độc lập riêng để lưu trữ toàn bộ các câu lệnh tạo sinh và cho phép quay lại bất cứ lúc nào. Ứng dụng Messages cũng thông minh hơn khi tự động gợi ý hành động nhanh theo ngữ cảnh, như tạo nhắc nhở từ tin nhắn của bạn bè. Ngoài ra, tính năng 'Call Context' sẽ hiển thị động các thông tin liên quan trong một thẻ khi đang đàm thoại.

Ứng dụng Photos được tích hợp thêm hai công cụ AI tạo sinh mới là chế độ 'Extend' biên ảnh và 'Reframe' góc nhìn. Công cụ xóa vật thể Clean Up cũng bổ sung chế độ 'High Quality' bằng cách chuyển phần xử lý lên đám mây. Cuối cùng, người dùng có thể thu nhỏ đồng hồ trên màn hình khóa để nằm thẳng hàng với ngày tháng, giúp làm nổi bật hình nền phía sau.