Samsung ra mắt Galaxy F70 5G với giá khởi điểm dưới 5,5 triệu đồng

Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại Galaxy F70 5G tại thị trường Ấn Độ. Sản phẩm nổi bật với màn hình sAMOLED 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, camera chính 50 MP tích hợp chống rung quang học (OIS) và chip xử lý Exynos 1330.

Galaxy F70 5G có cấu hình tốt trong phân khúc giá dưới 5,5 triệu đồng ẢNH: SAMSUNG

Galaxy F70 5G mang đến hai tùy chọn cấu hình bộ nhớ, với giá khởi điểm từ 19.999 rupee (khoảng 5,47 triệu đồng). Sản phẩm bắt đầu bán ra thị trường từ ngày 20.10 thông qua trang web của Samsung Ấn Độ và nền tảng thương mại điện tử Flipkart. Ở thời điểm hiện tại, thông tin về kế hoạch phát hành Galaxy F70 5G ra các thị trường khác vẫn chưa được Samsung cung cấp.

Galaxy F70 5G là một phần trong dòng Galaxy F70, bao gồm cả Galaxy F70e và F70 Pro. Sản phẩm trang bị nhiều tính năng nổi bật như kết nối 5G, màn hình độ phân giải Full HD+ và viên pin dung lượng 5.000 mAh.

Thông số kỹ thuật Galaxy F70 5G có gì nổi bật?

Màn hình phẳng sAMOLED 6,7 inch với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà cho người dùng khi cuộn trang, mở ứng dụng hoặc xem nội dung hỗ trợ tần số quét cao. Để đảm bảo an ninh, Samsung đã tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên, cùng với kính Gorilla Glass Victus bảo vệ màn hình và thân máy đạt chứng nhận IP54 về khả năng chống bụi và nước bắn.

Galaxy F70 5G đi kèm chip Exynos 1330, hỗ trợ mạng 5G, với RAM LPDDR4x lên đến 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Thiết bị có độ dày chỉ 7,5 mm, được Samsung quảng cáo là điện thoại mỏng nhất trong phân khúc, mặc dù chưa rõ ràng về tiêu chí phân khúc mà công ty Hàn Quốc đặt ra. Máy tích hợp pin 5.000 mAh với khả năng sạc nhanh có dây công suất 25W.

Camera chính 50 MP với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) được Samsung quảng bá với tên gọi "No Shake Cam", giúp giảm rung lắc khi chụp ảnh. Camera selfie 13 MP cũng được trang bị ở mặt trước cho nhu cầu chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về khả năng quay video và các tính năng chụp ảnh bổ sung vẫn chưa được công bố.

Về màu sắc, Galaxy F70 5G có hai tùy chọn màu đen đậm và tím rực rỡ. Giá khởi điểm 5,47 triệu đồng áp dụng cho phiên bản 4/128 GB, trong khi phiên bản 6/128 GB có giá 22.999 rupee (khoảng 6,28 triệu đồng). Với những tính năng nổi bật như màn hình sAMOLED 120 Hz, camera chính 50 MP hỗ trợ OIS, chip Exynos 1330 và pin 5.000 mAh, Galaxy F70 5G sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc điện thoại 5G nếu tiếp cận thị trường Việt Nam với mức giá tương tự.