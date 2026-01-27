Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Samsung sắp gây bất ngờ với điện thoại tầm trung Galaxy A57

Kiến Văn
Kiến Văn
27/01/2026 13:29 GMT+7

Bên cạnh dòng Galaxy S26 sắp ra mắt, Samsung dường như cũng đang chuẩn bị cho một bất ngờ thú vị với chiếc điện thoại tầm trung Galaxy A57.

Những thông tin mới nhất về thiết kế của Galaxy A57 đã được hé lộ từ Trung Quốc bởi cơ quan chứng nhận TENAA, mang đến cái nhìn đầu tiên về sản phẩm: Thiết kế mỏng nhẹ và màu sắc hấp dẫn.

Ngay cả khi thiết kế khá giống Galaxy A56 năm ngoái, điện thoại vẫn mang đến một số điểm khác biệt đáng chú ý. Đặc biệt, màu tím oải hương mới là một bổ sung thú vị bên cạnh hai lựa chọn màu đen và trắng truyền thống.

Samsung chuẩn bị bài mới cho phân khúc tầm trung mang tên Galaxy A57 - Ảnh 1.
Samsung chuẩn bị bài mới cho phân khúc tầm trung mang tên Galaxy A57 - Ảnh 2.
Samsung chuẩn bị bài mới cho phân khúc tầm trung mang tên Galaxy A57 - Ảnh 3.

Galaxy A57 đã được chứng nhận bởi TENAA của Trung Quốc

ẢNH: TENAA

Phần khung của Galaxy A57 được cho là làm bằng kim loại, vốn không chỉ giúp tăng độ bền mà còn tạo cảm giác cao cấp hơn cho sản phẩm. Thiết bị có vẻ mỏng hơn so với phiên bản trước, với độ dày khoảng 6,9 mm, phù hợp với xu hướng thiết kế của dòng Galaxy S26.

Đối với camera, Galaxy A57 vẫn giữ nguyên cụm camera dọc như trước, cùng với thiết kế Key Island cho nút nguồn và nút âm lượng. Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ chưa tiết lộ thông tin về viền xung quanh màn hình OLED 6,6 inch độ phân giải FHD+ dự kiến đến với thiết bị.

Galaxy A57 sẵn sàng 'đánh úp' phân khúc tầm trung

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Galaxy A57 là chip Exynos 1680, vốn được hứa hẹn mang lại hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Sản phẩm cũng sẽ giữ nguyên cụm ba camera phía sau, bao gồm camera chính 50 MP, kết hợp các camera phụ 12 MP và 5 MP, trong khi mặt trước là camera 12 MP cho nhu cầu chụp selfie. Dung lượng pin vẫn được duy trì ở mức 5.000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Samsung chuẩn bị bài mới cho phân khúc tầm trung mang tên Galaxy A57 - Ảnh 4.

Galaxy A57 sẽ mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý về phần cứng so với Galaxy A56

ẢNH: CTV

Thị trường điện thoại tầm trung hiện trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Ngoài Galaxy A57 sắp ra mắt của Samsung, Google dự kiến sẽ giới thiệu Pixel 10a, trong khi Apple có thể có những nâng cấp đáng kể cho iPhone 17e. OnePlus cũng được đồn đoán sẽ giới thiệu OnePlus 15T, mặc dù sản phẩm có thể chỉ được bán ra tại thị trường Trung Quốc.

Với những diễn biến nói trên, thị trường smartphone hứa hẹn sẽ rất thú vị trong vài tháng tới. Mặc dù không chắc rằng người dùng sẽ đổ xô mua các thiết bị tầm trung, nhưng nếu giá các sản phẩm cao cấp tiếp tục tăng, Galaxy A57 có thể sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn bình thường.

Tin liên quan

Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn

Galaxy A57 bứt phá, dòng Galaxy S đứng trước dấu hỏi lớn

Thông tin về chiếc smartphone tầm trung Galaxy A57 mà Samsung sắp ra mắt đã thu hút sự chú ý của người dùng trong những tháng gần đây.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy A57 Samsung điện thoại tầm trung iPhone 17e TENAA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận