Samsung sắp gây bất ngờ với điện thoại tầm trung Galaxy A57

Những thông tin mới nhất về thiết kế của Galaxy A57 đã được hé lộ từ Trung Quốc bởi cơ quan chứng nhận TENAA, mang đến cái nhìn đầu tiên về sản phẩm: Thiết kế mỏng nhẹ và màu sắc hấp dẫn.

Ngay cả khi thiết kế khá giống Galaxy A56 năm ngoái, điện thoại vẫn mang đến một số điểm khác biệt đáng chú ý. Đặc biệt, màu tím oải hương mới là một bổ sung thú vị bên cạnh hai lựa chọn màu đen và trắng truyền thống.

Galaxy A57 đã được chứng nhận bởi TENAA của Trung Quốc ẢNH: TENAA

Phần khung của Galaxy A57 được cho là làm bằng kim loại, vốn không chỉ giúp tăng độ bền mà còn tạo cảm giác cao cấp hơn cho sản phẩm. Thiết bị có vẻ mỏng hơn so với phiên bản trước, với độ dày khoảng 6,9 mm, phù hợp với xu hướng thiết kế của dòng Galaxy S26.

Đối với camera, Galaxy A57 vẫn giữ nguyên cụm camera dọc như trước, cùng với thiết kế Key Island cho nút nguồn và nút âm lượng. Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ chưa tiết lộ thông tin về viền xung quanh màn hình OLED 6,6 inch độ phân giải FHD+ dự kiến đến với thiết bị.

Galaxy A57 sẵn sàng 'đánh úp' phân khúc tầm trung

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Galaxy A57 là chip Exynos 1680, vốn được hứa hẹn mang lại hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Sản phẩm cũng sẽ giữ nguyên cụm ba camera phía sau, bao gồm camera chính 50 MP, kết hợp các camera phụ 12 MP và 5 MP, trong khi mặt trước là camera 12 MP cho nhu cầu chụp selfie. Dung lượng pin vẫn được duy trì ở mức 5.000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Galaxy A57 sẽ mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý về phần cứng so với Galaxy A56 ẢNH: CTV

Thị trường điện thoại tầm trung hiện trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Ngoài Galaxy A57 sắp ra mắt của Samsung, Google dự kiến sẽ giới thiệu Pixel 10a, trong khi Apple có thể có những nâng cấp đáng kể cho iPhone 17e. OnePlus cũng được đồn đoán sẽ giới thiệu OnePlus 15T, mặc dù sản phẩm có thể chỉ được bán ra tại thị trường Trung Quốc.

Với những diễn biến nói trên, thị trường smartphone hứa hẹn sẽ rất thú vị trong vài tháng tới. Mặc dù không chắc rằng người dùng sẽ đổ xô mua các thiết bị tầm trung, nhưng nếu giá các sản phẩm cao cấp tiếp tục tăng, Galaxy A57 có thể sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn bình thường.