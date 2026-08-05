Samsung sắp vượt qua rào cản lớn nhất của smartphone màn hình gập

Samsung đã dành nhiều năm để hoàn thiện công nghệ bản lề và gia cố các lớp màn hình, với mục tiêu tạo ra những nếp gấp ngày càng tinh tế hơn. Tuy nhiên, trong tương lai gần, công ty Hàn Quốc có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn nếp gấp này bằng cách khoét một phần kính tại vị trí màn hình gập lại.

Galaxy Z9 series sẽ có màn hình bền hơn và nếp gấp khó nhận thấy hơn trước? ẢNH: SAMSUNG

Theo Digitaltrends, Samsung Display đang phát triển một lớp phủ OLED có khả năng gập lại, được gọi là Center-Etched Thin Glass (CTG, tạm dịch Kính mỏng khắc tâm) thông qua mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp. Công nghệ CTG cho phép khắc có chọn lọc phần gấp ở giữa lớp kính siêu mỏng, làm cho khu vực đó mỏng hơn so với phần còn lại của tấm nền.

Các nguồn tin trong ngành chỉ ra rằng, CTG có thể xuất hiện trên một số mẫu Galaxy Z9 màn hình gập được ra mắt vào năm sau. Công nghệ này cũng được biết đến với tên gọi Kính siêu mỏng lai (Hybrid UTG), vì nó sử dụng lớp kính duy nhất với hai độ dày khác nhau.

Mục tiêu của Samsung là tạo ra một trung tâm linh hoạt và các cạnh mạnh mẽ hơn. Việc làm cho phần gấp mỏng hơn sẽ giúp nó uốn cong dễ dàng, giảm thiểu ứng suất và vết lõm có thể xuất hiện theo thời gian. Samsung có thể sử dụng kính dày hơn ở những khu vực không có bản lề, tạo ra một màn hình cứng cáp và bền bỉ hơn. Theo ZDNet, điều đó sẽ giúp màn hình không còn phụ thuộc vào lớp UTG mỏng hơn, vốn dễ bị hư hại.

Samsung từng bước nâng tầm smartphone màn hình gập

Được biết, Samsung đã bắt đầu áp dụng hướng đi này với dòng Galaxy Z Fold8. Cấu trúc Flex Titanium hiện tại kết hợp một lớp màng hợp kim titan và một tấm titan để cải thiện độ bền, độ dẻo và khả năng nhìn thấy nếp gấp. Công ty cũng sử dụng các lỗ siêu nhỏ xung quanh phần gấp để giúp tấm titan cứng uốn cong.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Tuy nhiên, việc tạo ra hai độ dày kính khác nhau cũng đặt ra một thách thức mới. Sự chuyển tiếp giữa phần kính được khắc và các phần xung quanh dày hơn có thể tạo ra một bậc thang có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được.

Để khắc phục, Samsung Display đang phát triển một chất độn sẽ nằm bên trong phần được khắc nhằm làm phẳng toàn bộ bề mặt UTG. Công ty cũng cần đảm bảo rằng chất độn và kính xung quanh có các đặc tính quang học tương đồng, nếu không phần trung tâm vẫn có thể trông khác biệt về mặt thị giác.

Samsung hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng CTG trong các sản phẩm thương mại, nhưng việc áp dụng công nghệ này sẽ rõ ràng hơn trong quý 4/2026, với một số mẫu Galaxy Z9 được coi là những ứng cử viên đầu tiên.