Samsung sẽ dùng màn hình Trung Quốc cho Galaxy S27?

Theo Sammyfans, báo cáo mới nhất cho biết nhà sản xuất BOE của Trung Quốc đang được Samsung chú ý sau khi chào bán tấm nền màn hình OLED cho Galaxy S27 với mức giá thấp hơn 5 USD so với giá chào bán từ Samsung Display.

Galaxy S27 sẽ sử dụng màn hình OLED kém hơn tiền nhiệm? ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nguồn tin cho biết thêm, Samsung đang xem xét khả năng đa dạng hóa chuỗi cung ứng OLED cho các mẫu sản phẩm chủ lực của mình. BOE được coi là đối thủ mạnh nhất trong lĩnh vực này khi công ty dự kiến ra mắt tấm nền giá rẻ vào năm 2027.

Lý do Samsung lựa chọn BOE

Màn hình OLED là một trong những linh kiện có chi phí sản xuất cao trong smartphone và với việc chi phí bộ nhớ ngày càng tăng, các nhà sản xuất điện thoại đang tìm cách tiết kiệm chi phí linh kiện để duy trì tính cạnh tranh.

Trong khi đó, Apple đã mua đủ bộ nhớ cho các mẫu iPhone tương lai nhờ vào việc ký kết các thỏa thuận dài hạn với các đối tác cung ứng, từ đó giúp công ty có lợi thế trong đàm phán. Mặc dù Samsung Electronics có thể tránh được áp lực này nhờ các công ty con riêng, nhưng bộ phận di động của họ vẫn đang tìm cách tiết kiệm chi phí.

Dẫu vậy, việc sử dụng màn hình do BOE sản xuất trong một sản phẩm chủ lực như Galaxy S27 có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của Samsung, vì vậy công ty có thể cần phải suy xét kỹ lưỡng. Trong thực tế, Samsung cũng đã sử dụng tấm nền OLED từ các công ty Trung Quốc, nhưng chỉ giới hạn ở các sản phẩm giá rẻ hơn. Tiêu biểu là mẫu smartphone tầm trung cao cấp Galaxy A57 đã sử dụng màn hình OLED từ CSOT của Trung Quốc.

Mặc dù tỷ lệ linh kiện màn hình từ Samsung Display vẫn cao, nhưng chuỗi cung ứng của công ty đã bắt đầu đa dạng hóa với sự tham gia của các nhà cung cấp Trung Quốc.