Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm Điện thoại

Samsung sẽ dùng màn hình Trung Quốc cho Galaxy S27?

Kiến Văn
Kiến Văn
23/05/2026 09:27 GMT+7

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà cung cấp Trung Quốc đang nỗ lực giành thị phần trong phân khúc sản phẩm cao cấp của Samsung.

Theo Sammyfans, báo cáo mới nhất cho biết nhà sản xuất BOE của Trung Quốc đang được Samsung chú ý sau khi chào bán tấm nền màn hình OLED cho Galaxy S27 với mức giá thấp hơn 5 USD so với giá chào bán từ Samsung Display.

Samsung sẽ dùng màn hình Trung Quốc cho Galaxy S27 chỉ vì 5 USD? - Ảnh 1.

Galaxy S27 sẽ sử dụng màn hình OLED kém hơn tiền nhiệm?

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nguồn tin cho biết thêm, Samsung đang xem xét khả năng đa dạng hóa chuỗi cung ứng OLED cho các mẫu sản phẩm chủ lực của mình. BOE được coi là đối thủ mạnh nhất trong lĩnh vực này khi công ty dự kiến ra mắt tấm nền giá rẻ vào năm 2027.

Lý do Samsung lựa chọn BOE

Màn hình OLED là một trong những linh kiện có chi phí sản xuất cao trong smartphone và với việc chi phí bộ nhớ ngày càng tăng, các nhà sản xuất điện thoại đang tìm cách tiết kiệm chi phí linh kiện để duy trì tính cạnh tranh.

Trong khi đó, Apple đã mua đủ bộ nhớ cho các mẫu iPhone tương lai nhờ vào việc ký kết các thỏa thuận dài hạn với các đối tác cung ứng, từ đó giúp công ty có lợi thế trong đàm phán. Mặc dù Samsung Electronics có thể tránh được áp lực này nhờ các công ty con riêng, nhưng bộ phận di động của họ vẫn đang tìm cách tiết kiệm chi phí.

Dẫu vậy, việc sử dụng màn hình do BOE sản xuất trong một sản phẩm chủ lực như Galaxy S27 có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của Samsung, vì vậy công ty có thể cần phải suy xét kỹ lưỡng. Trong thực tế, Samsung cũng đã sử dụng tấm nền OLED từ các công ty Trung Quốc, nhưng chỉ giới hạn ở các sản phẩm giá rẻ hơn. Tiêu biểu là mẫu smartphone tầm trung cao cấp Galaxy A57 đã sử dụng màn hình OLED từ CSOT của Trung Quốc.

Mặc dù tỷ lệ linh kiện màn hình từ Samsung Display vẫn cao, nhưng chuỗi cung ứng của công ty đã bắt đầu đa dạng hóa với sự tham gia của các nhà cung cấp Trung Quốc.

Tin liên quan

Galaxy S27 Ultra khai tử cụm 4 camera, hồi sinh 'vũ khí' huyền thoại?

Galaxy S27 Ultra khai tử cụm 4 camera, hồi sinh 'vũ khí' huyền thoại?

Samsung sắp có bước ngoặt lịch sử trên mẫu Galaxy S27 Ultra sắp tới, đe dọa trực diện dòng iPhone 18.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Màn hình OLED Galaxy S27 BOE công nghệ màn hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận