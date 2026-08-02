Samsung thắng áp đảo các đối thủ smartphone Trung Quốc

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Samsung công bố bộ phận sản xuất smartphone của hãng ghi nhận lỗ trong quý 2. Mặc dù thông tin này có thể gợi ý về sự giảm sút về doanh số smartphone Galaxy, tuy nhiên thực tế lại khác. Theo báo cáo từ Omdia, Samsung đã xuất xưởng 60,5 triệu smartphone Galaxy trong quý 2, chiếm 22% thị phần toàn cầu, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2% thị phần.

Dòng Galaxy S26 góp phần mang lại sự thành công cho Samsung trong quý 2/2026 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đây là một tín hiệu tích cực cho Samsung, đặc biệt khi các thương hiệu smartphone lớn của Trung Quốc đều ghi nhận sự sụt giảm hai chữ số về lượng hàng xuất xưởng. Trong khi đó, Apple đứng thứ hai với 20% thị phần, ghi nhận mức tăng 24% trong lượng hàng xuất xưởng so với năm trước. Công ty này đang tiến gần đến Samsung, mặc dù từng vượt qua đối thủ về thị phần vào năm 2023.

Samsung và Apple khả quan, các đối thủ Trung Quốc 'đau đầu'

Tình hình tại các hãng Trung Quốc khá ảm đạm khi doanh số smartphone giảm mạnh trong quý 2/2026. Xiaomi, công ty nổi tiếng với các sản phẩm giá rẻ, chỉ xuất xưởng 31,2 triệu chiếc, chiếm 11% thị phần, giảm 26% so với năm ngoái. OPPO cũng không khá hơn khi chỉ xuất xưởng 28,4 triệu chiếc, chiếm 10% thị phần, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2025. Vivo cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh với 21,5 triệu chiếc, chiếm 8% thị phần và giảm 18% so với năm trước.

Tổng lượng xuất xưởng của các thương hiệu khác như Motorola, Google, Huawei, Honor, Nothing, Infinix, ASUS và TECNO đạt 75,2 triệu chiếc, chiếm 28% thị phần toàn cầu, giảm 10% so với quý 2/2025.

Nhìn chung, hiện tại chỉ có Apple và Samsung đang duy trì hoạt động kinh doanh smartphone khả quan. Một số thương hiệu như OnePlus và realme đã rút khỏi một số thị trường, trong khi Nothing cũng đang xem xét ngừng hoạt động tại một số khu vực.

Dự báo trong thời gian tới, giá chip nhớ và chip xử lý sẽ tiếp tục tăng, điều này có thể ảnh hưởng nặng nề đến các thương hiệu smartphone Trung Quốc. Thực tế, những khó khăn lớn nhất có thể vẫn chưa đến với các thương hiệu này.