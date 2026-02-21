Sân bay Vinh chiều mùng 5 tết: Hàng ngàn người chờ trở lại TP.HCM

Theo ghi nhận, chiều 21.2, hàng ngàn khách tập trung làm thủ tục ở sân bay Vinh (Nghệ An), chờ chuyến bay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết. Khu vực ga đi đông kín hành khách mang theo vali, túi xách, lỉnh kỉnh quà quê.... Đây được xem là đợt cao điểm người dân từ Nghệ An quay trở lại TP.HCM làm việc, khiến lượng khách qua sân bay tăng mạnh so với ngày thường.

Giữa dòng người tất bật chiều mùng 5 tết, chị Thu Hiền (54 tuổi) chia sẻ: "10 năm rồi tôi mới được ăn tết trọn vẹn ở quê nhà Nghệ An".

Hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh quà quê vào TP.HCM sau kỳ nghỉ tết Ảnh: Ni Na

Để có được vé về quê ăn tết ngày 24 tháng chạp, chị phải "săn" trước gần 3 tháng. Kỳ nghỉ này, chị về 10 ngày, tranh thủ đi thăm họ hàng, gặp lại bạn bè cũ sau nhiều năm xa cách. Chiều 21.2, có mặt tại sân bay Vinh, chị Hiền cho biết dù vẫn còn lưu luyến nhưng đã sẵn sàng quay lại TP.HCM để bắt đầu công việc vào đầu tuần tới.

Cũng có mặt tại sân bay Vinh chiều 21.2, chị Trình Thị Minh Nguyệt (30 tuổi, quê xã Tân Lĩnh, Nghệ An) có mặt từ 14 giờ để làm thủ tục cho chuyến bay trở lại TP.HCM lúc 16 giờ 30.

Gia đình chị Nguyệt đã sẵn sàng cho công việc vào đầu tuần tới Ảnh: Ni Na

Chị Nguyệt cho biết cả gia đình vừa kết thúc kỳ nghỉ tết kéo dài một tuần tại quê nhà. Chị về từ 28 tháng chạp, năm nào cũng cố gắng thu xếp công việc để về sum họp Vợ chồng chị hiện làm việc tại Đồng Nai, nên phải quay lại sớm để kịp trở lại nhà máy.

Gia Tuệ cùng mẹ đang làm thủ tục để bay vào TP.HCM sau 10 ngày ăn tết ở Hà Tĩnh Ảnh: Ni Na

Không chỉ người lao động, nhiều sinh viên cũng tất bật rời quê vào TP.HCM trong đợt cao điểm này. Gia Tuệ (21 tuổi, sinh viên ngành Luật của Trường đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) cho biết năm nào cũng về Hà Tĩnh ăn tết cùng gia đình. Năm nay, Tuệ về quê từ ngày 25 tháng chạp.

Gia Tuệ chia sẻ tết năm nay quê nhà nắng ấm, thời tiết dễ chịu, không còn cảnh lạnh cắt da cắt thịt như mọi năm nên khá cũng phấn khởi. "Ở nhà được mấy ngày nắng đẹp, đi đâu cũng vui. Nhưng giờ phải quay lại TP.HCM để kịp học nên cũng hơi tiếc", Gia Tuệ chia sẻ.

Dòng người xếp hàng dài ở sân bay Vinh (Nghệ An) để vào TP.HCM mùng 5 tết Ảnh: Ni Na

Các chuyến bay từ Vinh vào TP.HCM chiều mùng 5 tết hầu hết đều kín chỗ. Dòng người rời quê sau tết tiếp tục nối dài, đánh dấu thời điểm trở lại guồng quay công việc, học tập chính thức bắt đầu sau những ngày đoàn viên.