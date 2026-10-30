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    Sàn Binance bị tin tặc tấn công, hơn 2,5 tỉ USD bị phong tỏa

    Khánh An
    Khánh An
    Sàn giao dịch tiền điện tử Binance xác nhận bị tấn công mạng, dẫn đến việc phong tỏa 2,5 tỉ USD và khiến đồng Bitcoin giảm giá hơn 3%.
    Sàn Binance bị tin tặc tấn công, hơn 2,5 tỉ USD bị phong tỏa- Ảnh 1.

    Binance khẳng định tiền của người dùng hoàn toàn an toàn

    ẢNH: REUTERS

    Hãng AFP ngày 30.10 dẫn thông cáo của sàn giao dịch tiền điện tử Binance cho hay nền tảng này trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng lớn, dẫn đến việc phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD nhằm ngăn chặn số tiền này bị đánh cắp.

    Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch hằng ngày, cho biết đã tạm dừng giao dịch đối với một số sản phẩm nhất định. Tuy nhiên, Binance khẳng định "Sàn giao dịch tiền điện tử Binance xác nhận bị tấn công mạng, dẫn đến việc phong tỏa 2,5 tỉ USD và khiến đồng Bitcoin giảm giá hơn 3%".

    Một số chuyên gia cho biết có vẻ như một lượng tài sản khổng lồ đã bị đánh cắp.

    "Dường như đã xảy ra một vụ tấn công mạng nhắm vào Binance", cựu CEO Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) nhận định. Ông hiện không còn điều hành nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance.

    Ông Paolo Ardoino, CEO của Tether - công ty phát hành tiền điện tử USDT - cho biết công ty ông đã phong tỏa khoảng 1,6 tỉ USD "liên quan một vụ tấn công tiềm tàng nhắm vào sàn giao dịch Binance".

    Ngoài ra, ông Jeremy Allaire, người đứng đầu Công ty Circle, cho biết công ty của ông đã phong tỏa hơn 800 triệu USD dưới dạng USDC.

    USDT và USDC đều là "stablecoin" (tiền mã hóa ổn định giá), tức các loại tiền kỹ thuật số có giá trị được neo theo một loại tiền tệ truyền thống là USD.

    Trong vài giờ trước khi Binance xác nhận vụ bị tấn công mạng, một số nhà quan sát trong ngành cho biết các tin tặc đã xâm nhập được vào nền tảng này.

    Một số ý kiến cho rằng đây có thể là vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay thuộc loại hình này, với số tiền chiếm đoạt vượt xa con số 1,5 tỉ USD từng bị đánh cắp khỏi nền tảng Bybit vào tháng 2.2025.

    Giá Bitcoin đã giảm hơn 3% sau thông tin sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị tin tặc tấn công.

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