Ngày 29.11, Trường ĐH FPT Cần Thơ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ (PA05), tổ chức vòng chung kết F-Hacker năm 2026, với chủ đề "Thử thách an toàn số trong thời đại AI". Đây được xem là sân chơi bổ ích trên không gian mạng đối với sinh viên.

Cuộc thi quy tụ 180 đội với 550 thí sinh, chia làm 3 bảng. Trong đó, bảng A có 146 đội với 430 học sinh đến từ 75 trường THPT; bảng B và bảng C có 34 đội với 120 sinh viên không chuyên và chuyên ngành an toàn thông tin đến từ 5 trường cao đẳng, đại học tại Cần Thơ, Vĩnh Long và TP.HCM.

Bà Ngô Thị Thúy An, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT Cần Thơ và thượng tá Nguyễn Phúc Triển, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ, tặng hoa các thành viên giám khảo tại cuộc thi ẢNH: THANH DUY

Về thể thức thi đấu, bảng A và B thi trắc nghiệm 60 phút để chọn ra các đội xuất sắc bước vào phần trình bày, xử lý tình huống, phản biện. Bảng C (sinh viên chuyên ngành an toàn thông tin) thi tấn công – phòng thủ trong 3 giờ với 10 vòng đấu.

Ở mỗi bảng đấu, nhà trường trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Riêng 3 thành viên đội đoạt giải nhất bảng A, mỗi người được trao một suất học bổng 50% học phí trong 4 năm học tại Trường ĐH FPT Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Thúy An, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT Cần Thơ, cho biết an ninh mạng và an toàn thông tin là một trong những định hướng đào tạo mũi nhọn của nhà trường. Trên tinh thần đó, F-Hacker không chỉ là một sân chơi học thuật mà còn là một cơ hội để lan tỏa tri thức, khơi dậy niềm đam mê công nghệ cho các bạn trẻ.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn trang bị thêm cho các bạn trẻ những kiến thức thiết thực để nhận diện rủi ro trên không gian mạng. Các học sinh, sinh viên sẽ nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và hình thành văn hóa ứng xử có trách nhiệm trong môi trường số. Điều này có nhiều ý nghĩa khi góp phần xây dựng một cộng đồng số an toàn, văn minh và bền vững.