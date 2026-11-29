Chăm chú lắng nghe đến vui vẻ, hào hứng là những cảm xúc của hơn 2000 sinh viên Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam sau khi tham gia ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam tổ chức.

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, câu chuyện tập trung vào những bữa ăn hằng ngày của sinh viên. Ăn thế nào để cân bằng dinh dưỡng. Với một gói mì, có thể thêm những gì để bữa ăn đủ chất hơn,

Ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam và Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức có ý nghĩa đặc biệt bởi lần đầu tiên hành trình được tổ chức tại khu vực phía Bắc.

Giải đáp những thắc mắc ấy, thầy thuốc nhân dân, PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, đã cung cấp đầy đủ kiến thức từ tác hải của thiếu chất dinh dưỡng đến cách phân biệt thực phẩm, món ăn và bữa ăn. Trong đó, lấy ví dụ từ mì gói, món ăn quen thuộc với nhiều sinh viên. Theo bà, một gói mì có ba nhóm chất sinh năng lượng gồm chất bột đường, chất đạm và chất béo. Khi chế biến, các bạn sinh viên có thể thêm trứng hoặc tôm để bổ sung chất đạm, kết hợp với rau xanh để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Tiếp nối thành công ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức tại Trường FPT PolySchool và Trường ĐH Y dược Hải Phòng. Đồng thời mang đến những kiến thức dinh dưỡng, cùng các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn cho các bạn sinh viên.