Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Sân chơi của sự gắn kết, sức trẻ và tinh thần fair-play

Nghi Thạo
27/03/2026 09:00 GMT+7

Khi trái bóng của TNSV quốc tế lần thứ II chuẩn bị lăn trên thảm cỏ Nha Trang, bầu không khí tại phố biển đã bắt đầu nóng lên bởi sự xuất hiện của những người bạn láng giềng Đông Nam Á.

Với các đội bóng, chiến thắng là mục tiêu, nhưng việc xây dựng những mối quan hệ hữu nghị và học hỏi lẫn nhau mới là giá trị bền vững nhất mà giải đấu hướng tới. Đại diện đơn vị chủ nhà, ông Đỗ Quốc Việt, Trưởng đoàn đội bóng Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi trận đấu sẽ không chỉ mang tính cạnh tranh mà còn là sự kết nối giữa các nền văn hóa, giữa những bạn trẻ trong khu vực. Với tinh thần chủ nhà, đội bóng Trường ĐH Nha Trang sẽ thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, tuân thủ luật thi đấu và cùng các đội bạn tạo nên một giải đấu hấp dẫn, công bằng và giàu cảm xúc".

HLV trưởng Siva (phải) của đội ĐH Quốc gia Singapore

ẢNH: DUY ANH

Sự kết nối đó còn được nhìn nhận dưới góc độ truyền cảm hứng cho tương lai. Ông Chaylasy Gnophanxay, Trưởng đoàn đội ĐH Lào, mang đến giải đấu thông điệp về sự phát triển toàn diện của những cầu thủ sinh viên. Ông nhấn mạnh: "Giải đấu là nơi gắn kết tình hữu nghị, học hỏi lẫn nhau và tinh thần đoàn kết thông qua bóng đá". Trong khi đó, ông Azran Salehudin, Quản lý đội ĐH Quốc gia Malaysia, lại đánh giá cao tính chuyên môn và trải nghiệm thực tế mà sân chơi này mang lại. "Đây là sân chơi quý giá cho cầu thủ của chúng tôi có dịp cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thực tế đầy ý nghĩa. Những cơ hội như thế này đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách, kỷ luật và tinh thần đồng đội cho các em. Quan trọng hơn, những giải đấu như thế này sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ giữa các đội bóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng đá trong môi trường ĐH", ông Azran Salehudin nhấn mạnh.

HLV Vũ Văn Trung, đội Trường ĐH Thủy lợi, truyền lửa cho học trò: "Đã bước ra sân là sẽ chiến đấu bằng cả trái tim. Chúng tôi đến Nha Trang với tinh thần của nhà vô địch, với quyết tâm cống hiến hết mình trong từng trận đấu, từng pha bóng, từng bước chạy để khẳng định sinh viên VN không chỉ học tập tốt mà còn giàu bản lĩnh và khát vọng chinh phục". Đồng quan điểm về sự cống hiến nhưng nhấn mạnh vào tính kỷ luật, ông Dara, trợ lý HLV đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, khẳng định: "Chúng tôi đến đây không chỉ theo đuổi chiến thắng, mà mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là tinh thần fair-play. Chúng tôi ở đây để thi đấu quyết tâm, nhưng luôn với sự tôn trọng cao nhất dành cho đối thủ, trọng tài và chính môn thể thao đẹp đẽ này".

Cuối cùng, sự góp mặt của đội ĐH Quốc gia Singapore với triết lý bóng đá hiện đại đã hoàn thiện bức tranh nhiều màu sắc của giải đấu. HLV trưởng Siva không giấu hoài bão vươn xa: "Chúng tôi sẽ thi đấu với cường độ cao và sự kỷ luật trong mọi trận để hy vọng giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, tinh thần fair-play vẫn là yếu tố cần đặc biệt đề cao. Ngoài ra, chúng tôi hào hứng không chỉ để thi đấu, mà còn để chia sẻ những trải nghiệm và văn hóa thông qua cách thức độc đáo mà bóng đá gắn kết mọi người lại với nhau".

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận