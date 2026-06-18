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Văn hóa

Sân khấu sập do lốc xoáy, đêm nhạc có ca sĩ MONO và Nguyễn Đình Tuấn Dũng bị hủy

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Trận lốc xoáy lớn chiều 18.6 tại thành phố Huế làm sập sân khấu quảng trường bia Quốc học, khiến đêm diễn của ca sĩ MONO và Nguyễn Đình Tuấn Dũng buộc phải tạm hủy.

Chiều nay 18.6, Ban tổ chức Festival Huế cho biết chương trình tối nay thuộc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 không thể diễn ra theo kế hoạch sau cơn lốc xoáy nghiêm trọng.

Hiện trường sân khấu bị hư hại sau cơn lốc

Hiện trường sân khấu bị hư hại sau cơn lốc

ẢNH: M.T

​Khoảng 16 giờ chiều nay 18.6, một trận lốc xoáy lớn quét qua trung tâm thành phố Huế làm ngã đổ nhiều cây cối, biển hiệu của người dân. Tại khu vực bia Quốc học Huế dọc bờ sông Hương – nơi dựng sân khấu chính của chương trình Tuần lễ Âm nhạc, sức gió khiến hệ thống cột đèn LED và khung bệ biểu diễn bị đổ sập, hư hại nặng.

​Theo kế hoạch, đêm nhạc tối nay là sự kiện mở cửa miễn phí, với sự tham gia của 2 ca sĩ được công chúng chờ đợi là MONO và Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Đại diện ban tổ chức cho biết đang phối hợp với các đơn vị kỹ thuật xử lý hiện trường, đồng thời tìm kiếm địa điểm thay thế phù hợp để sớm đưa chương trình trở lại phục vụ người dân và du khách.

​Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 kéo dài 6 đêm liên tiếp (từ ngày 13.6), gồm 15 suất diễn do các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đảm trách. Trước đó, các đêm diễn mở màn của các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc, Nhật Bản và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã thu hút lượng lớn khán giả tham gia.

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Lốc xoáy Sân khấu Huế Mono Sông Hương

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