Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sản phụ 35 tuần trải qua 4 lần mổ, vừa bắt con vừa bóc u xơ khủng

Hoài Nhiên
12/04/2026 12:24 GMT+7

Khối u xơ tử cung tái phát nhiều lần trong thai kỳ khiến sản phụ 35 tuần phải liên tiếp can thiệp. Sau hành trình đầy nguy cơ, bé gái hơn 2 kg đã chào đời an toàn.

Ngày 12.4, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ mang thai 35 tuần có khối u xơ tử cung rất lớn, tái phát nhiều lần trong thai kỳ, đe dọa sức khỏe của cả mẹ lẫn con.

Bệnh nhân là chị N.T.T (35 tuổi, ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) từng sinh thường 2 lần, cả 2 thai kỳ trước đều đủ tháng và không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, trước lần mang thai thứ 3, chị phát hiện có khối u xơ tử cung lớn thò ra âm đạo và đã được phẫu thuật bóc u tại một bệnh viện khác.

Đến khi thai được 14 tuần, chị T. đến Bệnh viện Hùng Vương khám và được ghi nhận khối u xơ tái phát, xuất phát từ cổ tử cung và sa ra âm đạo. Thai phụ tiếp tục được phẫu thuật bóc u lần 2.

Sản phụ 35 tuần trải qua 4 lần mổ, vừa bắt con vừa bóc u xơ khủng - Ảnh 1.

ẢNH: BV

Khi thai 29 tuần, khối u lại tái phát nhanh, kèm nhiễm trùng và hoại tử. Bác sĩ can thiệp để xử lý phần u sa ra ngoài, đồng thời cố gắng kéo dài thời gian dưỡng thai. Trong lần phẫu thuật này, ê kíp ghi nhận khối u đã thò ra ngoài âm hộ, kích thước khoảng 20 x 20 cm, có dấu hiệu nhiễm trùng, mưng mủ. Sau mổ, thai phụ được điều trị kháng sinh, kiểm soát tình trạng dọa sinh non và xuất viện sau 10 ngày.

Đến tuần thai thứ 35, trong lần tái khám định kỳ, bác sĩ phát hiện khối u xơ tiếp tục tái phát, che kín toàn bộ cổ tử cung. Kết quả siêu âm cho thấy thai sống, nặng khoảng 2,2 kg, nước ối bình thường; thai phụ đồng thời có viêm gan B mạn tính.

Ban đầu, chị chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng sau đó xuất hiện cơn gò dày nên được chỉ định mổ lấy thai kết hợp bóc u xơ.

Ca mổ đã giúp một bé gái nặng 2,27 kg chào đời an toàn. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận sản phụ có khối u xơ tử cung rất lớn, một phần nằm sâu trong tử cung, phần còn lại sa xuống âm đạo và lòi ra ngoài. Toàn bộ khối u sau đó được bóc thành công, nặng 1,1 kg.

Sau mổ, siêu âm kiểm tra không ghi nhận bất thường. Đến ngày 10.4, sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung trong thai kỳ có thể gây nhiều biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Riêng trường hợp này hiếm gặp do khối u có vị trí đặc biệt, phát triển nhanh, tái phát nhiều lần và kèm nhiễm trùng trong suốt thai kỳ.

Ca phẫu thuật rất phức tạp vì nguy cơ chảy máu cao, tổn thương cơ quan lân cận, thậm chí phải cắt tử cung. Việc vừa đảm bảo an toàn cho em bé, vừa xử lý trọn khối u và bảo tồn tử cung cho người mẹ đòi hỏi ê kíp có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm.

Khám phá thêm chủ đề

U xơ khối u xơ tử cung khủng Mổ lấy thai dọa sinh non Bệnh viện Hùng Vương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận