Thời sự

U xơ tử cung 12 kg, to như bụng mang song thai trong người cô gái trẻ

Hoài Nhiên
26/03/2026 06:37 GMT+7

Nữ bệnh nhân 25 tuổi được bác sĩ bóc tách thành công khối u xơ tử cung gần 12 kg, to như bụng mang song thai, đồng thời bảo tồn tử cung dù nguy cơ biến chứng rất cao.

Ngày 25.3, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 25 tuổi có khối u xơ tử cung nặng gần 12 kg, được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện. Đáng chú ý, ê kíp đã bảo tồn được tử cung, qua đó giữ lại cơ hội sinh sản cho bệnh nhân.

Đây là trường hợp bệnh lý phức tạp khi người bệnh không chỉ mang khối u xơ tử cung khổng lồ (tương đương 1 trường hợp song thai 36 - 38 tuần) mà còn đối mặt với nguy cơ thuyên tắc phổi và tai biến tim mạch rất cao trong thời gian phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung gần 12 kg cho bệnh nhân

Trước thách thức này, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức hội chẩn liên viện nhiều lần với chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm đánh giá toàn diện và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Trước khi mổ, các bác sĩ đã thực hiện biện pháp ngăn cục máu đông di chuyển lên phổi, qua đó giảm đáng kể nguy cơ thuyên tắc phổi trong và sau phẫu thuật. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và liên viện giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, góp phần quyết định sự thành công cho ca phẫu thuật.

Trong ca mổ sáng 24.3, các bác sĩ ghi nhận khối u rất lớn, dính chặt vào nhiều vị trí trong ổ bụng. Đáng chú ý, khối u có nhiều mạch máu nuôi và dính phức tạp, khiến nguy cơ chảy máu và biến chứng trong phẫu thuật tăng cao.

Khối u xơ tử cung gần 12 kg, to như bụng mang song thai trong người cô gái trẻ

Ê kíp phẫu thuật đã chọn phương án mổ phù hợp để thuận lợi xử trí khối u rất lớn. Trong suốt ca mổ, khó khăn lớn nhất là gỡ phần khối u dính chặt và kiểm soát tình trạng chảy máu do khối u có nhiều mạch máu nuôi.

Nhờ xử trí cẩn trọng, cầm máu tốt và phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp phẫu thuật với bác sĩ gây mê hồi sức, ca mổ đã diễn ra an toàn. Việc kiểm soát tốt tình trạng mất máu trong khi mổ cũng góp phần quan trọng giúp bảo tồn được tử cung cho người bệnh.

Tổng lượng máu mất trong ca mổ khoảng 500 ml, được xem là khá ít so với một khối u xơ có kích thước rất lớn. Các bác sĩ đã bóc tách trọn khối u mà không làm tổn thương các cơ quan xung quanh, đồng thời bảo tồn thành công tử cung cho người bệnh. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn đối với một phụ nữ trẻ chưa hoàn thành kế hoạch sinh sản.

Trường hợp này tiếp tục cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ trong xử trí các ca bệnh khó, nguy cơ cao. Ca mổ cũng cho thấy hiệu quả của sự phối hợp nhiều chuyên khoa, đặc biệt là vai trò của ê kíp gây mê hồi sức trong việc theo dõi, kiểm soát các biến chứng có thể xảy ra trong và sau mổ.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống gần như bình thường. Vết mổ khô, bệnh nhân không sốt và cho biết cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước mổ. Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị bằng thuốc kháng đông và kháng sinh.

