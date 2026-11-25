Sáng 25.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Đội CSGT đường bộ số 2 kịp thời hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ sản phụ vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 22.11, tại Km1541+600 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 1 xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ anh Đ.V.T (ở Quảng Ngãi).

Lúc đó, anh T. đang điều khiển ô tô biển số 82C-063.09, chở vợ là chị H. trên đường đến bệnh viện. Bất ngờ chị H. vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa sản phụ H. sang ô tô chuyên dụng, bật còi và đèn ưu tiên để chở sản phụ nhanh chóng đến bệnh viện. Anh T. điều khiển ô tô gia đình đi theo sau.

Sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chỉ sau khoảng 15 phút, xe chở sản phụ đã vượt quãng đường gần 15 km, đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 an toàn. Sản phụ sau đó được đưa ngay vào phòng sinh.

Theo thông tin từ gia đình, nhờ được hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời, chị H. đã sinh con an toàn, "mẹ tròn con vuông".

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của các chiến sĩ CSGT Quảng Ngãi trong thời khắc nguy cấp, gia đình anh T. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác.