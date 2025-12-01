San sẻ kịp thời, ổn định cuộc sống

Tổng cộng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt, đã kịp thời tiếp sức cho hàng trăm hộ dân đang vật lộn gượng dậy sau thiên tai.

Đ ÊM LŨ LỊCH SỬ

Ngày 28.11, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên và Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt phối hợp Công an xã Diên Khánh (Khánh Hòa) trao 100 suất quà tại thôn Phú Lộc Đông 2 và 3. Không khí buổi trao quà vừa ấm áp, vừa xót xa khi người dân kể lại những khoảnh khắc sinh tử trong trận lũ lịch sử.

Ông Lữ Văn Thảo (52 tuổi, ở thôn Phú Lộc Đông 2) nhớ lại đêm nước dâng ầm ầm, chỉ trong vài phút đã vượt quá đầu người. Toàn bộ tài sản bị nhấn chìm, gia đình ông trèo vội lên mái nhà lúc 8 giờ tối, co ro trong gió lạnh đến tận 10 giờ sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ Cam Ranh và quân đội mới tiếp cận được. "Đồ đạc nhà tôi hư hỏng hết. Cả đời gom góp giờ trắng tay. Cứ nghĩ nước lên rồi sẽ rút, ai ngờ chỉ trong chốc lát đã ngập đến mái. Lúc ôm vợ con leo lên nóc nhà, tôi nghĩ gia đình khó qua khỏi cơn đại hồng thủy này", ông Thảo nói, ánh mắt đỏ hoe.

Đại diện Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt trao quà cho người dân xã Diên Khánh (Khánh Hòa) ẢNH: NGỌC PHÚC

Trong chuyến trao quà, thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng công an xã Diên Khánh, vẫn chưa quên được những giờ phút căng thẳng lao vào dòng nước lũ. "Tối 19 rạng sáng 20.11, nước dâng ào ạt, người dân đứng trên mái nhà vẫy tay, la hét kêu cứu. Nghe mà xót lắm… Có lúc chúng tôi cảm thấy bất lực vì nước chảy xiết quá mạnh", ông nhớ lại. Trong đêm tối, lực lượng cứu hộ của thượng tá Lê Văn Thọ bơi trong dòng nước xiết để tiếp cận từng hộ dân. Chỉ trong một đêm, họ đã cứu được gần 100 người. "Gặp ai gần thì cứu trước, chứ lúc đó không thể chọn lựa gì cả. Tôi lội qua trước hẻm nhà mình đến 5 lần nhưng không thể kịp vô xem tình hình mà phải tranh thủ đi cứu dân. Nhà có gác lửng nên cũng tạm yên tâm, ưu tiên bà con trước", ông chia sẻ.

C Ú SỐC TRẮNG TAY

P.Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk - vùng đất ven vịnh Xuân Đài (TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ), nơi vốn được mệnh danh là "vương quốc tôm hùm" với hàng ngàn lồng bè phủ kín mặt vịnh, nay chìm trong cảnh kiệt quệ. Hai đợt thiên tai liên tiếp, bão Kalmaegi (bão số 13) rồi lũ dữ, đã quét sạch gần như toàn bộ tài sản tích lũy của người nuôi tôm, đẩy họ vào tình cảnh trắng tay.

Sông Cầu nằm ngay tâm bão Kalmaegi, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, tường sập, đồ đạc trôi nổi. Khi người dân còn đang chắp vá từng mảng tôn, dựng tạm lại căn nhà thì trận lũ bất ngờ đổ về, xóa sổ các lồng tôm dưới vịnh. Anh Lê Khắc Sang (ngụ KP.Phước Lý) nuôi 3.000 con tôm hùm, đợt lũ vừa rồi khiến anh mất 50% số lượng, ước tính hàng tỉ đồng. "Nước về nhanh quá, sóng lớn, trở tay không kịp. Các năm nước lên chậm, mình dìm lồng xuống đáy là xong. Năm nay chỉ 2 tiếng là nước đã tràn xuống vịnh. Chưa bao giờ tôi thấy nhanh như vậy", anh Sang kể. Gia đình ông Nguyễn Anh Chính ở cùng khu phố, cũng thiệt hại hơn 2.000 con tôm. "Tôm chết ngộp, chỉ bán được giá 30.000 đồng/kg, trong khi tôm sống giá 900.000 đồng/kg. Tiền đầu tư toàn vay mượn. Giờ già rồi, không biết có đủ sức nuôi lại nữa không", ông Chính nói.

Nỗi lo thất nghiệp, nợ nần, mất trắng sinh kế là tình cảnh của nhiều người dân nơi đây sau cú sốc thiên tai kép. 200 suất quà của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt và Báo Thanh Niên trao vào sáng 29.11 là nguồn động viên kịp thời giúp bà con trấn an tinh thần để ổn định lại đời sống.

L ÚA MỌC MẦM, GÀ TRÔI THEO LŨ

Chiều 29.11, đoàn cứu trợ tiếp tục hành trình thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con xã Tuy Phước, vùng tâm lũ phía đông tỉnh Gia Lai. Một lãnh đạo địa phương cho hay toàn tỉnh có hơn 3.500 căn nhà bị sập đổ, hư hỏng; tổng thiệt hại do bão và lũ ước hơn 11.600 tỉ đồng.

Bà Man Thị Hòa (65 tuổi, ngụ thôn Phổ Trạch) là một trong những hộ khó khăn nhất. Bà ở một mình, mắc bệnh tim, sống dựa vào 2 sào lúa, 1 sào rau và 200 gốc chuối. Vụ vừa rồi, bà thu được 7 tạ lúa, để dành chờ giá tốt mới bán. Nhưng rồi lũ kéo đến, căn nhà cấp 4 chìm trong nước, số lúa bị ngâm nhiều ngày mọc mầm trắng xóa, vườn rau úng hỏng, 50 con gà chết sạch. Ông Nguyễn Xuân Kiểm (65 tuổi, ngụ thôn Diêm Vân), cựu chiến binh trở về từ chiến trường K, bị tốc mái nhà trong bão số 13, chưa kịp sửa thì lũ kéo đến làm hỏng toàn bộ đồ điện cùng phương tiện làm nghề bánh ít, bánh bèo của gia đình.

Trước những mất mát đó, Báo Thanh Niên phối hợp Tỉnh đoàn Gia Lai và Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt đã trao 200 suất quà để san sẻ phần nào gánh nặng cho bà con.

Người dân thôn Phú Lộc Đông 2 (xã Diên Khánh) nhận quà hỗ trợ từ chị Lý Thị Diễm Thy, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Phát Đạt ẢNH: NGỌC PHÚC

200 suất quà trị giá 400 triệu đồng được trao cho bà con ở P.Sông Cầu (Đắk Lắk) ẢNH: Đ.T

Chia sẻ sau chuyến đi, chị Lý Thị Diễm Thy, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Phát Đạt, bày tỏ: "Phát Đạt hy vọng những đóng góp kịp thời sẽ phần nào tiếp thêm năng lượng và niềm tin để bà con ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và xây dựng tương lai. Với chúng tôi, phát triển bền vững không chỉ là tạo dựng giá trị vật chất lâu dài, mà còn là đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất. Khi sự sẻ chia được lan tỏa, sức mạnh phục hồi sẽ được nhân lên, đó là nền tảng của một tương lai nhân văn, bền vững".

3 chuyến đi trong 2 ngày, hàng trăm câu chuyện mất mát, nhiều giọt nước mắt và cả những cái siết tay thật chặt. Với Báo Thanh Niên và Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt, những chuyến đi này không chỉ là trao quà. Đó là hành trình gom nhặt lại niềm tin, khơi lại sự bình yên trong lòng người dân sau những ngày quá dài của bão lũ.