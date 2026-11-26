Đỏ lửa từ sáng sớm

Ngay trước quán Yên Vui là tấm bảng với dòng chữ "Cơm 2.000 đồng. Đừng ngần ngại, cô bác vào ăn cơm đi!". Lời mời giản dị ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Cứ thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, từ khoảng 10 giờ, quán mở cửa phục vụ. Một phần cơm chay giá 1.000 đồng, cơm mặn 2.000 đồng.

Mỗi ngày có hàng trăm khách đến ăn tại quán cơm Yên Vui ẢNH: DUY TÂN

Mức giá này mang ý nghĩa tượng trưng. Bởi một suất cơm bình dân hiện nay dao động từ 25.000 - 30.000 đồng. Với người lao động tự do, người bán vé số, công nhân, sinh viên xa nhà hay những người có thu nhập bấp bênh, khoản tiền tiết kiệm từ một bữa ăn có thể dành cho tiền trọ, tiền học, thuốc men hoặc những chi phí thiết yếu khác.

Quán do chị Lê Thị Hà Linh (38 tuổi) quản lý. Theo chị Linh, nguồn kinh phí hoạt động đến từ quỹ từ thiện Bông Sen và sự chung tay của các nhà hảo tâm. "Quán mong muốn mang đến cho những người đang gặp khó khăn một bữa ăn ngon, sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng với mức giá thật thấp. Số tiền 1.000 hay 2.000 đồng chủ yếu mang tính tượng trưng, để mọi người khi đến ăn cảm thấy thoải mái, không có tâm lý mình đang được cho hay nhận sự bố thí", chị Linh cho biết.

Các nhà hảo tâm mang gạo đến đóng góp cho quán cơm Yên Vui để chung tay giúp đỡ người lao động nghèo ẢNH: DUY TÂN

Mỗi buổi quán mở cửa, căn bếp nhỏ hoạt động hết công suất. Người lo nấu, người chuẩn bị thức ăn, người chia cơm vào khay, người phục vụ khách. Hiện quán có 8 tình nguyện viên thay nhau hỗ trợ. Để chuẩn bị gần 220 suất cơm cho một buổi trưa, chị Linh cùng các tình nguyện viên phải bắt đầu công việc từ rất sớm. Khoảng 9 giờ 30, những khay cơm bắt đầu được xếp lên kệ. Khi khách đến đông, các tình nguyện viên và nhân viên hướng dẫn họ mua thẻ cơm, lấy thức ăn. "Chúng tôi cố gắng thay đổi thực đơn thường xuyên để mọi người ăn không bị ngán. Có ngày là cá; có ngày thịt, trứng, rau, canh... Tiêu chí quan trọng nhất là món ăn phải ngon, đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh", chị Linh chia sẻ.

Những niềm vui nhận lại

Quán được bài trí với gam màu xanh chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi. Đối diện quầy bán thẻ cơm là máy lọc nước, khu vực rửa tay. Bàn ghế, khay đựng thức ăn và khu vực chế biến được vệ sinh thường xuyên. Một suất cơm giá tuy thấp nhưng những người làm quán không vì thế mà giảm yêu cầu về chất lượng. Từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến đến giữ gìn không gian dùng bữa đều được chăm chút.

Phần cơm chay, cá kho ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn Bảy (68 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) là một khách quen của quán. Công việc không ổn định, có ngày ông kiếm được tiền nhưng cũng có ngày gần như không có thu nhập. Biết quán bán cơm 2.000 đồng, ông ghé ăn thử rồi trở thành khách quen. "Điều tôi bất ngờ là phần cơm có đủ món mặn, canh, trái cây. Với tôi, một bữa cơm như vậy giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí", ông Bảy nói.

Bên cạnh tiền mặt từ quỹ từ thiện Bông Sen và các nhà hảo tâm, nhiều người còn hỗ trợ gạo, rau củ, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ việc nấu ăn. Nhờ đó, căn bếp nhỏ ở quán Yên Vui đều đặn đỏ lửa suốt hơn 6 năm qua.

Quầy trái cây tráng miệng ẢNH: DUY TÂN

Bà Sử Thanh Ngà, tình nguyện viên gắn bó với quán từ những ngày đầu, cho biết công việc ở đây không có tiền công nhưng mang lại niềm vui khi thấy người khó khăn có được một bữa ăn tử tế. "Tôi còn sức khỏe thì còn đến phụ. Thấy bà con ăn ngon miệng rồi cảm ơn là mình vui lắm. Chỉ mong mình còn khỏe để tiếp tục giúp được người khác", bà Ngà nói.

Giữa nhịp sống tất bật, quán Yên Vui vẫn lặng lẽ giữ căn bếp đỏ lửa. Từ những phần cơm chỉ 1.000 - 2.000 đồng, nhiều người khó khăn có một bữa cơm đủ đầy và hơn hết họ cảm nhận tấm lòng tử tế được trao đi bằng sự trân trọng.