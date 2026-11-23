Từ tâm nguyện giúp người nghèo

Lớp học thành lập năm 2020 từ ý tưởng của bà Nguyễn Thị Vân, nhưng bị gián đoạn do dịch Covid-19 nên đến tháng 2.2022 việc dạy và học mới được duy trì ổn định cho đến nay. Phần lớn học sinh là con em gia đình khó khăn, nhiều em theo cha mẹ từ quê lên Cần Thơ thuê trọ sinh sống. Vì vậy lớp không thu học phí, kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Lớp học tình thương tại nhà bà Nguyễn Thị Vân với hàng chục em học sinh nghèo theo học từ cấp 1 đến cấp 2 ẢNH: DUY TÂN

Bà Vân từng làm nghề đông y. Sau khi nghỉ hưu, bà mong muốn mở cơ sở khám chữa bệnh tại nhà để giúp người nghèo; tuy nhiên dự định không thành do điều kiện không cho phép. Trong lúc tìm hướng đi khác, bà gặp gỡ một người bạn và cùng mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn. "Tôi nghĩ mình có hai hướng để giúp người. Một bên là đông y, chăm sóc sức khỏe; một bên là giáo dục, bồi dưỡng kiến thức. Dù làm theo cách nào thì tâm nguyện cũng là hướng đến người nghèo. Khi có cơ duyên gặp người bạn, chúng tôi cùng chung suy nghĩ nên bắt tay thực hiện", bà Vân chia sẻ.

Sau nhiều năm duy trì, lớp học trở thành địa chỉ quen thuộc của trẻ em khó khăn. Hiện lớp có 33 học sinh, gồm 13 em thuộc nhóm tiểu học và 20 em nhóm trung học cơ sở. Các nhóm được bố trí lịch học luân phiên từ thứ hai đến thứ bảy, giúp các em củng cố kiến thức và giải đáp những bài tập chưa hiểu ở trường. Người trực tiếp giảng dạy phần lớn là sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học trên địa bàn Cần Thơ. Bà Vân đảm nhận việc quản lý, kết nối tình nguyện viên và chăm lo hoạt động của lớp.

Bổ trợ kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống

Bà Vân cho biết điều khiến bà trăn trở nhất là duy trì đội ngũ đứng lớp, đặc biệt vào mùa thi, mùa thực tập, đa số sinh viên rất bận hoặc không thể sắp xếp thời gian đến với lớp. "Nhiều khi nghĩ đến chuyện sinh viên bận thi, không đến dạy được, rồi các em nhỏ đến lớp mà không có người hướng dẫn là tôi lại lo. Mình đã mở lớp thì phải cố gắng duy trì, không thể để các em đang học giữa chừng lại bị gián đoạn", bà Vân bộc bạch.

Bà Vân hỏi han tình hình học tập của từng em học sinh ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ bổ trợ kiến thức văn hóa, mỗi tuần, bà Vân còn lồng ghép 2 buổi chuyên đề kỹ năng sống, cách ứng xử, rèn luyện nhân cách và định hướng nghề nghiệp. Những nội dung như "tiên học lễ, hậu học văn", "lời tử tế và phong cách" được đưa vào nhằm giúp học sinh hiểu rằng bên cạnh kiến thức, sự lễ phép và lòng tử tế cũng là hành trang quan trọng. "Tôi muốn các em không chỉ học để vượt qua các kỳ thi mà còn phải biết mình thích gì, sau này muốn làm nghề gì. Quan trọng là phải có kiến thức, có định hướng và nỗ lực để tự nuôi sống bản thân, thay đổi cuộc sống gia đình", bà Vân nói.

Nguyễn Chí Dĩ, sinh viên năm nhất ngành toán ứng dụng, Trường Khoa học tự nhiên (Đại học Cần Thơ), biết đến lớp học qua thông tin từ nhà trường, rồi tình nguyện đăng ký tham gia. Đây là lần đầu nam sinh viên thử sức hướng dẫn học sinh. Dù ban đầu còn bỡ ngỡ, khi hiểu hơn hoàn cảnh của các em, Dĩ càng có thêm động lực đồng hành. "Thấy các em có hoàn cảnh khó khăn, mình muốn góp một phần công sức để giúp các em học tốt hơn. Đây cũng là cơ hội để mình rèn luyện kỹ năng giảng dạy, tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân", Dĩ chia sẻ.

Các em học sinh tại lớp học tình thương hăng hái phát biểu và giải bài tập ẢNH: DUY TÂN

Nguyễn Thị Cẩm Vân, học sinh lớp 5, đã theo học tại đây từ năm 2022. Trước kia, em thường gặp khó khăn với môn toán, nhất là những bài cần suy luận và vận dụng nhiều bước. Nhờ được các anh chị sinh viên hướng dẫn, em dần biết phân tích đề, tìm cách giải và tự tin hơn trong học tập. "Trước đây có những bài toán em không biết làm, nhưng khi đến lớp học tình thương, được các anh chị chỉ dẫn từng bước nên em hiểu hơn. Bây giờ em có thể tự giải được nhiều bài. Ở trường, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc", Cẩm Vân vui vẻ kể.

Sự tiến bộ của Cẩm Vân hay những bạn trong lớp, không chỉ tiến bộ về kiến thức phổ thông mà còn những kỹ năng sống khác, chính là động lực để những người tâm huyết với lớp học đến với các em mỗi ngày.