Một phường ở TP.HCM huy động 1,5 tỉ đồng, có cách mới giúp người nghèo

Sáng 10.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định tổ chức ngày hội "Phú Định đoàn kết, nghĩa tình" lần 2 năm 2026, đồng thời phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026.

Tại ngày hội, phường Phú Định còn công bố đề án quản trị số phục vụ công tác an sinh trong quản lý, hỗ trợ và chăm lo các đối tượng yếu thế trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030; khởi động hệ thống quản trị số phục vụ công tác an sinh.

Tham dự chương trình có ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo phường Phú Định và người dân.

Đình Phong Phú ủng hộ Quỹ vì người nghèo phường Phú Định 400 triệu đồng và 5 tấn gạo ẢNH: UYỂN NHI

Phường Phú Định huy động 1,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo

Phát động tháng cao điểm vì người nghèo, ông Trần Văn Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Phú Định triển khai nhiều hoạt động chăm lo. Nguồn lực xã hội được huy động từ các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để kịp thời chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động nổi bật gồm: hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế, tặng thẻ bảo hiểm y tế...

Ông Trần Văn Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định phát biểu tại ngày hội ẢNH: UYỂN NHI

"Ngay tại ngày hội hôm nay, chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đăng ký đồng hành của 65 đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền đóng góp cho Quỹ vì người nghèo phường đạt hơn 1,5 tỉ đồng", ông Thắng nói.

Trong tổng nguồn lực vận động, Báo Thanh Niên ủng hộ 30 triệu đồng và 1.000 quyển tập để cùng địa phương chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng cho Quỹ vì người nghèo phường Phú Định ẢNH: UYỂN NHI

Số hóa an sinh để hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định, cho biết dù bước đầu vận hành theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập còn nhiều khó khăn, công tác an sinh xã hội trên địa bàn vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiện phường Phú Định đang quản lý 305 hộ cận nghèo. Nhiều mô hình chăm lo từ Quỹ vì người nghèo, trao phương tiện sinh kế..., đã được triển khai đồng bộ.

Phường Phú Định trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống ẢNH: UYỂN NHI

Tuy nhiên, ông Muôn nhìn nhận công tác an sinh vẫn còn nhiều thách thức khi một bộ phận người dân gặp khó khăn về việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục. Trong bối cảnh đó, việc đưa công nghệ vào chăm lo an sinh xã hội là yêu cầu tất yếu.

"Việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản trị số phục vụ công tác an sinh hôm nay là bước đi mang tính đột phá. Hệ thống sẽ giúp số hóa, minh bạch hóa dữ liệu các hộ khó khăn, từ đó kết nối trực tiếp, chính xác mọi nguồn lực hỗ trợ đến đúng người và đúng thời điểm", ông Muôn nhấn mạnh.

Ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định phát biểu tại ngày hội ẢNH: UYỂN NHI

Lãnh đạo phường Phú Định đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể tiếp tục vận động Quỹ vì người nghèo, đa dạng hóa nguồn lực xã hội để chăm lo về sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục cho người dân, nhất là nhóm yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.