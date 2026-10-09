‘Săn' thiếu nữ trẻ để bán sang Trung Quốc, 2 mẹ con cùng bị bắt

Ngày 9.10, Công an TP.Bắc Ninh cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an làm rõ 2 vụ mua bán người, trong đó có nạn nhân dưới 16 tuổi.

Công an TP.Bắc Ninh khởi tố tổng cộng 5 bị can. Trong đó, Triệu Thị Hiền (42 tuổi, trú P.Chũ, TP.Bắc Ninh) và Hoàng Văn Quỳnh (33 tuổi, trú xã Biên Sơn, TP.Bắc Ninh) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Triệu Thị Hiền và đối tượng Hoàng Văn Quỳnh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trần Hoa Vịnh (34 tuổi, trú P.Chũ), Lý Hoài Nam (54 tuổi, trú xã Kiên Lao, TP.Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Huệ (54 tuổi, trú xã Kiên Lao) bị khởi tố về tội mua bán người.

Theo kết quả điều tra, tháng 3.2016, Hiền quen và nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu nên 2 mẹ con bàn bạc, tìm cách tiếp cận và làm quen với các cô gái trẻ rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Tháng 7.2016, Quỳnh tiếp cận chị V.T.L (thời điểm này hơn 15 tuổi) và dùng thông tin gian dối để dụ dỗ, lôi kéo L. xuất cảnh .

Theo sự sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa L. từ TP.Bắc Ninh ra TP.Hà Nội, qua Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc bán. Sau khi được chia 15.000 NDT, Quỳnh bỏ trốn khỏi địa phương.

Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hoa Vịnh (từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi bị bán làm vợ cho 1 người Trung Quốc, chị L. tìm cách trốn thoát. Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng 2 nước, chị L. được giải cứu và đưa về Việt Nam.

Ở vụ án thứ 2, Công an TP.Bắc Ninh xác định từ tháng 4 - 6.2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T (khi đó 23 tuổi) và nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về công việc tại Trung Quốc với mức lương hấp dẫn. Tin lời, chị T. đồng ý cùng Vịnh xuất cảnh.

Khi sang đến nơi, Vịnh bán chị T. cho vợ chồng Nam và Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Lợi dụng sơ hở, chị T. tìm cách liên lạc, báo tin cho công an và được giải cứu, đưa về nước an toàn.