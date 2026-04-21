Sáng kiến hỗ trợ lãi suất của Vinhomes là cú phá khung kích hoạt thị trường

Vì thế, chính sách hỗ trợ lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes chính là một cú hích đặc biệt, đưa thị trường bất động sản trở lại vị trí động lực của nền kinh tế.

"Đóng băng" lãi suất, tạo "đường băng" cho bất động sản

Vinhomes vừa triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất mua nhà chỉ từ 0 - 6%/năm trong vòng 5 năm. Ông đánh giá như thế nào về chính sách này?

Tôi bất ngờ và thán phục! Bất ngờ vì đây là mức hỗ trợ lãi suất mang tính "phá khung", vô tiền khoáng hậu trên thị trường. Ngay cả gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 33/2023/NQ-CP của Chính phủ cũng có lãi suất 6,1%/năm. Mà hiện kể cả mức lãi suất này, các ngân hàng cũng không giải ngân được vì lãi suất huy động giờ đã lên đến 8 - 9%.

Có mặt tại Hội thảo về tín dụng bất động sản do Báo Thanh Niên tổ chức, nhiều doanh nghiệp cho biết lãi vay trên thị trường hiện quá cao

Thán phục là bởi cam kết bảo đảm cho khách hàng mức lãi suất 0 - 6%/năm, tối đa tới 5 năm; chênh lệch doanh nghiệp tự bù - đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ, nhất là trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang khó khăn trăm bề.

Rõ ràng để có đòn bẩy kích hoạt thị trường, chia sẻ áp lực cho khách hàng, Vinhomes sẽ phải "cào" vào lợi nhuận doanh nghiệp, chấp nhận thiệt thòi tài chính không hề nhỏ, điều mà không doanh nghiệp nào dám làm và có đủ tiềm lực làm được hiện tại.

Ông dự đoán chính sách "khóa trần lãi suất" của Vinhomes sẽ tác động ra sao tới thị trường?

Tác động mạnh và tích cực, vì chính sách này không chỉ tháo gỡ khó khăn thực tế về dòng tiền mà còn cởi bỏ áp lực lãi suất biến động và ổn định tâm lý thị trường. Phải nhìn thẳng vào sự thật là thị trường hiện không thiếu nhu cầu. Người cần mua vẫn rất đông nhưng sợ không dám vào vì sự thất thường của lãi suất. Nhà đầu tư cũng vậy, tiền có nhưng không dám giải ngân.

Hiện nay, Nhà nước đang đầu tư rất lớn vào hạ tầng, phát triển giao thông, đường sá với tổng vốn lên đến hàng triệu tỉ đồng. Việc phát triển hạ tầng này sẽ hình thành những đô thị, nếu cứ tiếp tục siết chặt tín dụng bất động sản như thế này thì lấy đâu ra đô thị? Như vậy rất lãng phí và giá trị lan tỏa, hiệu ứng của đầu tư hạ tầng rất thấp. Còn nếu nới lỏng tín dụng cho bất động sản thì lĩnh vực xây dựng sẽ phát triển, trong đó những ngành vật liệu, nội thất, điện máy… sẽ tăng trưởng theo. Không có đô thị hóa thì không có tăng trưởng được đâu. TS Lê Xuân Nghĩa

Vinhomes đã nhận diện rất đúng điểm nghẽn tâm lý phòng thủ, sợ hãi rủi ro của người mua để chủ động tung ra giải pháp tháo gỡ mang tính hệ thống. Trong bối cảnh giá bất động sản vẫn còn ở vùng hợp lý, rủi ro lãi suất được triệt tiêu thì "cú phá khung" này chính là điểm kích hoạt, chậm một nhịp là cơ hội bị thu hẹp.

Có thể nói, việc Vinhomes "đóng băng" lãi suất trong suốt 5 năm đã mở ra một "đường băng tài chính" cực kỳ hiếm có và an toàn cho thị trường cất cánh trở lại.

Dù ở góc độ mua để ở hay đầu tư, liệu "vùng an toàn lãi suất 5 năm" Vinhomes thiết lập có tái định nghĩa khái niệm "tài sản an toàn" không, thưa ông?

Trước đây, tài sản an toàn thường được nhìn qua ba lăng kính: vị trí, pháp lý và uy tín chủ đầu tư. Nhưng trong bối cảnh biến động hiện nay, một biến số mới trở nên quyết định: chi phí vốn.

Một tài sản dù tốt đến đâu, nếu chi phí vốn biến động mạnh, vẫn có thể trở thành rủi ro. Ngược lại, khi chi phí vốn được kiểm soát, tài sản đó lập tức có thêm một "lớp bảo hiểm". Và Vinhomes đang bổ sung chính lớp bảo hiểm đó. Vì thế, dù mua để ở hay đầu tư, 2 yếu tố sống còn là an toàn tài chính và tiềm năng lợi nhuận đều đã được Vinhomes đảm bảo thông qua cú "phá khung" này.

Doanh nghiệp dẫn dắt, trụ cột của nền kinh tế

Việc một chủ đầu tư sẵn sàng "gánh" toàn bộ rủi ro lãi suất trong 5 năm cho khách hàng có ý nghĩa như thế nào về mặt kinh doanh, thưa ông?

Đây là biểu hiện rõ nét của tư duy lấy khách hàng làm trung tâm ở cấp độ rất cao. Không phải là những ưu đãi ngắn hạn hay mang tính khuyến mại, mà là một cam kết dài hạn, chạm đến phần cốt lõi nhất trong quyết định mua nhà. Đó là sự an toàn tài chính.

Ở góc độ thị trường, đây là một bước nâng chuẩn cạnh tranh, buộc các bên tham gia phải thay đổi. Cuộc chơi không còn là giá bán hay chiết khấu, mà là năng lực bảo vệ khách hàng trước rủi ro. Suy cho cùng, người hưởng lợi chính vẫn là khách hàng.

Chính sách lần này nói lên điều gì về năng lực tài chính, quản trị rủi ro và uy tín của Vinhomes?

Một chương trình hỗ trợ lãi suất quy mô lớn, kéo dài 5 năm không thể xuất phát từ cảm hứng, mà phải dựa trên nền tảng tài chính vững chắc, quản trị rủi ro chặt chẽ và uy tín thương hiệu đủ lớn để hệ thống ngân hàng đồng hành. Sự tham gia của các ngân hàng cũng là một dạng "bỏ phiếu tín nhiệm". Họ chỉ đồng hành khi tin vào chất lượng tài sản, tính minh bạch pháp lý và năng lực triển khai của chủ đầu tư.

Ngoài Vinhomes, có lẽ không có doanh nghiệp thứ 2 có đủ uy tín, tiềm lực để có thể cam kết "bảo hiểm lãi suất" cho khách hàng trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Ở góc độ vĩ mô, ông nhìn nhận vai trò của Vinhomes trong động thái này ra sao?

Bất động sản là lĩnh vực có tính lan tỏa rất lớn, liên quan đến hơn 40 ngành nghề và đóng góp khoảng 10 - 12% GDP. Tôi cho rằng lĩnh vực này chính là một trong những động lực quan trọng nhất giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chính sách của Vinhomes giống như một cú "phá khung" đặt đúng chỗ, khơi lại niềm tin, kéo dòng tiền trở lại và tạo xung lực mới cho tăng trưởng.

Đây là lúc vai trò của một doanh nghiệp dẫn dắt được thể hiện: không chờ thị trường xoay chuyển mà chủ động tạo lực đẩy để thị trường chuyển động; không chỉ đi theo mà còn có khả năng định hình lại quỹ đạo của thị trường.

Nhìn rộng hơn, đây là minh chứng cho vai trò của khu vực tư nhân trong việc ổn định kinh tế. Khi doanh nghiệp đủ lớn, đủ năng lực và đủ trách nhiệm, họ không chỉ kinh doanh, mà còn góp phần giữ nhịp cho cả nền kinh tế. Và Vinhomes đang thể hiện rất rõ vai trò đó.