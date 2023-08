Sáng nay học sinh lớp 1 toàn TP.HCM tựu trường

Sau thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, công bố kết quả, xác nhận nhập học, sáng nay, 21.8 là khoảnh khắc đặc biệt với đông đảo học sinh lớp 1 TP.HCM và gia đình các em khi các em tựu trường - lần đầu tiên được gặp cô giáo, làm quen với trường lớp, bạn bè.



Các trường tiểu học tại TP.HCM đều có những kế hoạch, hoạt động vui vẻ, thú vị trong ngày đầu tiên học sinh lớp 1 đến trường.

Phụ huynh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1 đưa con đến tựu trường sáng nay

THÚY HẰNG

Như tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1 trong buổi sáng tựu trường 21.8, từ 7 giờ tới 7 giờ 45, học sinh và các bậc phụ huynh được tham gia ngày hội "Học sinh lớp 1". Sau đó học sinh sẽ được các thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn, phổ biến nhiều thông tin bổ ích ở ngôi trường mới.

Các trường tiểu học như Đinh Tiên Hoàng, Q.1; tiểu học Kim Đồng, Q.12; tiểu học Nguyễn Thị Định, Q.12; tiểu học Lê Văn Tám, Q.7… cũng có nhiều hoạt động chào mừng học sinh lớp 1 ngày đầu tiên đến trường.

Phụ huynh và học sinh tham gia ngày hội "Học sinh lớp 1" THÚY HẰNG

Nhiều hoạt động chào mừng học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1 THÚY HẰNG

Tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, trong ngày học sinh lớp 1 tựu trường có một số hoạt động ý nghĩa như tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh; tặng huy hiệu chào mừng cài áo cho các em.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2023-2024, nhà trường đón 6 lớp 1 với khoảng 190 học sinh. Trong buổi sáng nay, trường còn tổ chức giới thiệu ban giám hiệu, giáo viên lớp 1, cho học sinh cùng tham gia một số trò chơi hoạt náo..., sau đó học sinh cùng đi lên lớp, thầy cô giáo sẽ cùng phổ biến nền nếp, nội quy tới các em…

Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Q.Tân Bình ngày hôm nay đón 251 học sinh lớp 1 tựu trường. Trường lớp được trang trí rực rỡ, tạo cảm giác vui tươi cho tất cả các em học sinh lớp 1 trong ngày đáng nhớ. Các em học sinh lớp 1 trong ngày đầu tiên tới trường tiểu học đã được các cô giáo đón từ ngoài cổng, các em được tham gia một số hoạt động dưới sân trường. Sau đó, học sinh lớp 1 sẽ theo các giáo viên chủ nhiệm lên lớp, nghe thầy cô phổ biến các quy định, nề nếp trong thời gian học tập tại trường.

Tất cả các thầy cô giáo ở các trường tiểu học tại TP.HCM đều hy vọng các em học sinh lớp 1 sẽ có một năm học vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trải nghiệm được nhiều điều thú vị.

Học sinh lớp 1 có 2 tuần đến trường, làm quen với chương trình học. Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2023-2024, các khối lớp 2, 3, 4, 5 sẽ tựu trường ngày 28.8. Học sinh trên toàn thành phố sẽ chính thức khai giảng vào ngày 5.9.2023.

Theo báo cáo về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và công tác chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024" do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký, dự kiến năm học mới này toàn TP.HCM tăng 35.055 học sinh so với năm học trước. Bậc mầm non dự kiến có 317.044 trẻ đến trường, bậc tiểu học dự kiến có 637.836 học sinh, giảm 28.165 em so với năm học trước.