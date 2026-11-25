Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 25.11 vào giờ cao điểm ngày đầu đi làm trở lại sau dịp nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nhiều tuyến đường hướng về trung tâm TP.HCM như Phạm Hùng (phường Chánh Hưng), Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa), Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài)... đông người và xe.

Trong khi đó, cùng thời điểm này hôm qua, hầu hết các tuyến đường đều thông thoáng, vắng xe.

Dòng xe qua cầu Nguyễn Tri Phương, hướng từ phường Chánh Hưng về trung tâm TP.HCM đông kín xe lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 25.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Đông nghẹt xe chờ đèn đỏ trên đường Ngô Gia Tự ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa) sáng nay cũng đông xe, khác với ngày nghỉ lễ thông thoáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Minh Tài (28 tuổi) một tài xế công nghệ tạm dừng xe trên vỉa hè, ăn vội ổ bánh mì trước khi tiếp tục công việc cho biết khác với hôm qua đường vắng vào sáng sớm, hôm nay nhịp sống đã trở lại bình thường khi mọi người đổ ra đường vào giờ cao điểm đi học, đi làm trở lại.

"Hôm qua, tôi vẫn đi làm, thấy đường thông thoáng, nhất là sáng sớm. Buổi tối mọi người đi xem pháo hoa thì có đông hơn. Nghỉ lễ 1 ngày nên thay vì về quê, tôi ở lại làm việc kiếm thêm thu nhập cho những tháng cuối năm", anh chia sẻ.

Nhiều tài xế công nghệ vẫn miệt mài với công việc thường nhật ẢNH: CAO AN BIÊN

Buổi sáng, thời tiết TP.HCM khá mát mẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh trở lại trường học sau nghỉ lễ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người tiếp tục mưu sinh, đánh dấu nhịp sống ở TP.HCM trở lại bình thường sau lễ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Lê Minh Hoàng (27 tuổi) sống ở một chung cư thuộc phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết anh đã có ngày nghỉ lễ 24.11 thoải mái bên gia đình, khi nhiều người thân từ dưới quê lên thăm.

Sáng nay, khi đi làm trở lại, anh cho biết kỳ nghỉ ngắn đã giúp anh nạp thêm năng lượng để tiếp tục công việc năng suất hơn. Anh cũng tranh thủ dậy sớm để đi làm tránh giờ cao điểm để đỡ kẹt xe.

Ngày đầu đi làm trở lại sau nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 của bạn thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.