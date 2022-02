Sáng nay thêm nhiều địa phương cho học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường

Sáng nay 14.2, thêm nhiều địa phương như Hưng Yên, Cao Bằng, Đồng Nai, An Giang, Long An... quyết định mở cửa đón học sinh, trong đó có cả cấp tiểu học và mầm non trở lại trường. Riêng TPHCM có hơn 1 triệu trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến trường hôm nay.

Những địa phương dè dặt nhất cũng đã mở cửa trường

Hưng Yên là một địa phương khác ở phía bắc dù dịch bệnh không diễn biến phức tạp nhưng cũng “kiên trì” đóng cửa trường suốt hơn 1 học kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết, UBND tỉnh này cũng đã ra quyết định cho học sinh trở lại trường vào ngày 14.2 với quy mô khác nhau ở từng khối lớp.

Trong đó, tiểu học chỉ có học sinh khối lớp 1 đi học trực tiếp; trung học là từ lớp 7 đến lớp 12. Mặc dù vậy, việc mở cửa trường ở địa phương này khá dè dặt, chỉ có các khối lớp 9, lớp 12 học trực tiếp đủ 6 buổi các ngày trong tuần; các khối lớp còn lại học trực tiếp thời gian 3 buổi/tuần, số buổi còn lại học trực tuyến…

Từ ngày 21.2, tỉnh Hưng Yên cũng quyết định cho trẻ em mầm non 5 tuổi đến trường, tổ chức cho trẻ bán trú. Học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 đến trường học trực tiếp, thời gian 3 buổi/tuần, số buổi còn lại học trực tuyến; không tổ chức ăn bán trú và căng tin ăn uống trong trường phổ thông…

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hưng Yên cho biết, theo phương án đón học sinh đến trường học tập trực tiếp, các nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp một cách linh hoạt. Một số trường có thể kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến, điều này sẽ giúp những trường hợp học sinh đang phải cách ly phòng, chống Covid-19 có thể tham dự lớp học trực tuyến, đảm bảo thống nhất chương trình cho các học sinh. Các nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành test Covid-19 cho giáo viên và học sinh, kịp thời phát hiện những trường hợp F0 nếu có, cố gắng đến mức cao nhất không bùng phát thành ổ dịch khi đưa học sinh đi học trở lại.





Đại diện Trường Phổ thông liên cấp Edison (H.Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, khi học sinh quay trở lại trường học tập, trong 1 - 2 tuần đầu, nhà trường sẽ dành thời lượng để giáo viên lên kế hoạch rà soát, ôn tập, củng cố lại các nội dung kiến thức đã học trong thời gian dạy học trực tuyến, trước khi tiếp tục triển khai dạy bài mới. Đây cũng là khoảng thời gian giúp học sinh quay trở lại bắt nhịp với nền nếp của việc học tập trực tiếp.

Tuy nhiên, đại diện trường này cho rằng: “Điều chúng tôi quan tâm nhất đó là tâm lý của các con. Cả học kỳ vừa rồi, học sinh đã quen với việc học tập qua hình thức trực tuyến, có thể khi quay lại học tập trực tiếp, nhà trường sẽ mất thời gian ban đầu để rèn nền nếp ăn nghỉ, sinh hoạt cho các con”.

Hà Nội và 9 tỉnh, thành chưa có kế hoạch cho trẻ mầm non đến trường

Tại buổi kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường tại Nam Định sáng nay 14.2, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết hiện tại mới có 53/63 tỉnh tổ chức cho trẻ mầm non học trực tiếp từ ngày 7 - 14.2, còn 10 tỉnh chưa cho trẻ đến trường, trong đó có Nam Định….

Như vậy, sau nhiều tháng phải ở nhà để phòng dịch Covid-19, các học sinh cấp tiểu học và mầm non trên nhiều địa phương đã chính thức được đi học trở lại, với các em học sinh lớp 1 hôm nay chính là ngày đầu tiên đến trường.

Tại Hà Nội, thời điểm này cũng chưa có lịch, dù là dự kiến đón trẻ mầm non trở lại trường. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, lãnh đạo TP.Hà Nội yêu cầu sở GD-ĐT nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để mở cửa trường mầm non trong thời gian tới.

Do vậy, Thứ trưởng Ngô Thị Minh yêu cầu các tỉnh, thành chưa có lịch cụ thể cần sớm nghiên cứu để sớm có phương án cho học sinh mầm non có thể trở lại trường học trực tiếp hiệu quả nhất. Đồng thời, khi đón trẻ cần có phương án tổ chức bán trú cho phù hợp, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho cha mẹ học sinh. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay để tìm cách tháo gỡ, khắc phục.