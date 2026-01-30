Sang trọng bánh tứ quý cung đình Huế

B ÁNH TỨ QUÝ TRỞ LẠI

Bánh tứ quý là loại bánh cung đình được tạo hình trang nhã, gửi gắm ý nghĩa phong thủy tốt lành của tứ quý: xuân, hạ, thu, đông hoặc tùng, cúc, trúc, mai biểu trưng cho sự viên mãn, trường tồn.

Loại bánh quý phái chốn cung đình xưa những tưởng chỉ có các bậc vua chúa mới có dịp thưởng thức thì nay đã được chị Dương Thị Hằng (ở đường Minh Mạng, P.Thủy Xuân, TP.Huế), một học trò của nghệ nhân ẩm thực Mai Thị Trà thực hiện thành công. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, loại bánh tứ quý chốn cung đình của chị Hằng sẽ có mặt trở lại để làm quà biếu đẳng cấp cho khách hàng ở Huế.

Chị Dương Thị Hằng (thứ 3 từ trái sang) cùng nghệ nhân Mai Thị Trà (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu các sản phẩm bánh cung đình tại một sự kiện ở Huế ẢNH: B.N.L

Theo chị Hằng, thời gian qua, chị đã bỏ công đến học tập với nghệ nhân Mai Thị Trà và loại bánh tứ quý được chị làm vừa qua đã được chính bà Trà "nghiệm thu", khen ngợi. Theo đó, bánh tứ quý gồm 4 loại bánh mang hương vị khác nhau với nguyên liệu chính là các loại tinh bột hạt sen, sâm, gừng và chánh hoài. Đây là loại bánh cung đình sang trọng và tuân thủ theo nguyên lý âm dương của dược lý.

Mỗi loại bánh đều mang một công dụng khác nhau, không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Trong đó, hạt sen tốt cho tiêu hóa, đường ruột; sâm bồi bổ sức khỏe, tráng dương; gừng ấm nóng tỳ vị, thanh tẩy hàn khí và chánh hoài (hay còn gọi chính hoài) là củ hoài sơn (hay còn gọi là củ mài), có tác dụng bổ tỳ, dưỡng vị, ích phế, bổ thận, trị tiêu chảy, tiểu đường, giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt và bồi bổ sức khỏe.

Đây là loại bánh được làm nên bởi kỹ thuật chế biến cầu kỳ, từ những nguyên liệu kể trên được phối trộn với công thức và tỷ lệ tuân thủ nguyên lý âm dương. Sau đó sẽ tạo hình thành củ sâm hoặc viên tròn, hoa mai, hoa cúc…, tạo màu bằng phẩm màu tự nhiên rồi hấp sấy để cho ra thành phẩm tinh tế và đẹp mắt.

Không chỉ là món bánh dùng trong lễ tết, cúng tiến, bánh tứ quý còn phản ánh gu thẩm mỹ, sự sang trọng của ẩm thực triều Nguyễn đang được nghệ nhân phục dựng cùng những dòng bánh cung đình khác như bánh sen, góp phần giữ lại hồn cốt văn hóa cố đô.

C Ơ DUYÊN VỚI ẨM THỰC

Vốn đam mê nữ công gia chánh và ẩm thực từ nhỏ, chị Dương Thị Hằng - một người kinh doanh thời trang có tiếng ở Huế, gần đây đã quay về với ẩm thực. Với chị, đây cũng là "sự quay về" của tự tánh.

Mâm bánh tứ quý do chị Dương Thị Hằng thực hiện ẢNH: NVCC

Chị Hằng cho biết thời còn là nữ sinh trung học chị có cơ duyên gặp một người tỳ thiếp của vua Thành Thái. Người phụ nữ này sau khi rời cung sống khép kín tại vùng Vỹ Dạ. Một lần đi gánh nước, chị gặp và quen được người này rồi sau đó, bà đã truyền dạy cho chị cách làm những loại bánh cung đình đầu tiên.

Thế nhưng, suốt một thời gian dài, sau khi lập gia đình và mải mê theo đuổi nghề kinh doanh nên chị không có dịp quay lại với đam mê. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cửa hàng thời trang phải đóng cửa, chị bắt đầu trở lại với ẩm thực. Bằng vốn kiến thức đã tích lũy từ thời thiếu nữ, thời gian qua chị tìm đến học hỏi nghề ẩm thực với nghệ nhân Mai Thị Trà.

Từ đam mê, tình yêu đối với những giá trị truyền thống của Huế, giờ đây chị Hằng quyết tâm khôi phục các loại bánh cung đình nổi tiếng. Bên cạnh đó, bằng nguyên liệu truyền thống và có sự tiếp biến với hiện đại, chị Hằng đã sáng tạo thêm các loại bánh mới, như: bánh hoa hồng vị sô cô la, mứt cam, quýt…

Ứng dụng công thức truyền thống kết hợp với những công nghệ sấy hấp hiện đại, các loại bánh của chị không chỉ đẹp, sang trọng, ngon, tốt cho sức khỏe mà còn có thể bảo quản với thời gian lâu hơn (khoảng 30 ngày).

Với cách làm này, chị Hằng cho biết rất tự tin để có thể làm ra những loại bánh sang trọng, ngon và đúng giá trị truyền thống, xứng đáng nằm trong danh mục lựa chọn là món quà quý cho du khách khi đến Huế. (còn tiếp)