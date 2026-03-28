Đời sống Cộng đồng

Sao chổi Phục Sinh đã tới: Tối nay 28.3 người Việt quan sát được không?

Cao An Biên
28/03/2026 19:12 GMT+7

Sao chổi Phục Sinh C/2026 A1 (MAPS) đang nhận được sự quan tâm lớn từ người yêu thiên văn Việt Nam và trên thế giới. Dưới đây là cập nhật mới nhất về sao chổi này.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), sao chổi C/2026 A1 (MAPS) hay còn được gọi là sao chổi Phục Sinh (vì xuất hiện vào đúng dịp lễ Phục Sinh) đang được những người quan sát bầu trời trên toàn thế giới theo dõi sát sao.

Sao chổi Phục Sinh đã tới: Tối nay 28.3 người Việt quan sát được không? - Ảnh 1.

Sao chổi với cái đuôi rực rỡ luôn mang lại sự thú vị với người yêu thiên văn

ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Thông tin từ Space.com, đây là một sao chổi thuộc nhóm Kreutz sungrazer với quỹ đạo đưa nó đến điểm cận nhật chỉ cách bề mặt của mặt trời khoảng 160.000 km vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 4.4 sắp tới.

Nếu không bị tan rã do sức nóng khổng lồ bên trong nhật hoa của mặt trời, MAPS có khả năng trở nên đủ sáng để được quan sát thấy trong những ngày đầu tháng 4 tới đây. Ngay từ bây giờ, với một chiếc kính thiên văn đủ mạnh, bạn đã có thể bắt đầu tìm kiếm sao chổi này bằng cách nhìn cao khoảng 30 độ phía trên đường chân trời hướng tây - tây nam lúc hoàng hôn.

Khi tiến gần tới mặt trời, độ sáng của nó sẽ tăng lên nhanh chóng nhưng thời gian nó ở lại trên bầu trời cũng sẽ rút ngắn dần. Từ ngày 23 - 29.3, độ sáng của C/2026 A1 vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng trong khi nó có xu hướng di chuyển gần hơn về phía mặt trời trên bầu trời (độ sáng biểu kiến 8,4 vào đầu tuần giảm xuống 5,6 vào cuối tuần).

Với chiếc kính thiên văn đủ mạnh, sao chổi có thể được nhìn thấy khoảng 1 giờ ngay sau hoàng hôn vào đầu tuần và chỉ khoảng 30 phút ngắn ngủi vào cuối tuần trong chòm sao Cetus (Kình Ngư).

Khả năng nhìn thấy sao chổi Phục Sinh thế nào?

Theo dự báo mới nhất, sao chổi C/2026 A1 (MAPS) có thể sẽ không sáng được như kỳ vọng ban đầu. Các quan sát được thực hiện liên tục trong những ngày vừa rồi cho thấy độ sáng biểu kiến của sao chổi này là 9,5 (ngày 20.3), sau đó tăng lên 9,8 (đầu ngày 22.3) rồi 10,1 (cuối ngày 22.3) trước khi giảm nhẹ xuống 9,7 (ngày 23.3).

Hiện tại, độ sáng biểu kiến của C/2026 A1 bắt đầu có xu hướng sáng lên trở lại. Trong quá trình tiến tới điểm cận nhật, độ sáng của nó sẽ tiếp tục tăng lên. Ở thời điểm sáng nhất, độ sáng biểu kiến của sao chổi này là -4,5.

Sao chổi Phục Sinh đã tới: Tối nay 28.3 người Việt quan sát được không? - Ảnh 2.

Cuối năm 2025, người Việt thích thú chụp được sao chổi thiên niên kỷ Lemmon (C/2025 A6)

ẢNH: NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, thời điểm sao chổi sáng nhất, nó chỉ cách mặt trời khoảng 0,5 độ khiến việc quan sát gần như là không thể. Nếu sống sót sau điểm cận nhật, C/2026 A1 sẽ di chuyển cao dần trên bầu trời phía tây ngay sau hoàng hôn cùng một chiếc đuôi bụi vô cùng ấn tượng.

Vào ngày 6.4, sao chổi này sẽ ở gần trái đất nhất với độ sáng biểu kiến là 0,8. Kể từ đó, độ sáng của nó sẽ giảm đi nhanh chóng trước khi rời khỏi màn trình diễn vào trung tuần tháng 4.

Như vậy tối nay 28.3 người Việt chưa thể quan sát sao chổi Phục Sinh bằng mắt thường. Việc chiêm ngưỡng sao chổi sẽ phải chờ đến tình hình thực tế trong những ngày tới.

Màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ của sao chổi Halley: Năm 2061 mới gặp lại!

Sao chổi Halley, một trong những sao chổi nổi tiếng nhất lịch sử - trong lần xuất hiện tiếp theo vào năm 2061 được dự báo sẽ có màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ. Tối nay hãy cùng khám phá về sao chổi này.

