'Sao độc lập' với hình ảnh Bác Hồ và lực lượng công an

Chương trình nghệ thuật chính luận Sao độc lập với chủ đề "Lời Bác - lời của non sông" có rất nhiều hoạt cảnh tái hiện lại hình ảnh Bác Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân qua nhiều thời kỳ. Chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân vừa diễn ra tối 25.8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hình ảnh Bác Hồ trong Sao độc lập ẢNH: MINH KHÁNH

Những hoạt cảnh có Bác Hồ xen kẽ giữa các tiết mục múa hát cho thấy một Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gần gũi, giản dị và đặt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lên rất cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn gắn bó với lực lượng công an từ những ngày đầu. Trong đó, các đồng chí cảnh vệ sống cạnh Bác, được Bác đặt tên Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi chính là tiền thân của lực lượng cảnh vệ sau này.

Khẩu hiệu Không có gì quý hơn độc lập tự do trên sân khấu ẢNH: MINH KHÁNH

Người xem Sao độc lập cũng được nghe cắt nghĩa của Bác Hồ về việc kháng chiến phải trường kỳ: "Sức ta bây giờ như chàng trai 16, còn sức giặc như một lão già quỷ quyệt". Chính vì thế, mỗi ngày kháng chiến là một ngày chúng ta tận dụng để lớn lên, cũng là để giặc lộ ra điểm yếu cho ta tấn công. Cuộc kháng chiến đó cũng do nhiều người góp sức.

Sân khấu được dàn dựng công phu ẢNH: MINH KHÁNH

Những hình ảnh trong Sao độc lập tái hiện không khí của các đội tự vệ, đội du kích như các ATK hoạt động ngầm ở nông thôn các vùng ven Hà Nội như: Trầm Lộng, 7 làng La, 3 làng Mỗ - Hoài Đức, Đình Bảng - Bắc Ninh, Cổ Loa… cũng xuất hiện trên sân khấu Sao độc lập. Một bài học lịch sử bằng nghệ thuật dễ nhớ, dễ cảm.

Câu chuyện về những chiến sĩ biệt động Sài Gòn ẢNH: MINH KHÁNH

Trong suốt Sao độc lập, nhiều câu chuyện lịch sử qua nghệ thuật đã được kể. Có chuyện về những quyết sách làm nên lịch sử của Đảng. Có chuyện đường Hồ Chí Minh huyền thoại vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa và vũ khí của miền Bắc đã băng rừng qua dãy Trường Sơn, vượt biển với những con tàu không số trên đường Hồ Chí Minh trên biển để kịp vào phục vụ cuộc kháng chiến của quân và dân miền Nam. Có cả câu chuyện của những đội biệt động ở Sài Gòn…

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: MINH KHÁNH

Sao độc lập còn có hai ca khúc được Tổng đạo diễn - NSƯT Tuyết Minh sáng tác riêng cho Sao độc lập. Đó là Người lính an ninh biệt động Sài Gòn để tri ân những chiến sĩ biệt động và Lời Bác - Lời của non sông là khoảng lặng tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.