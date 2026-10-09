Sao 'Gia đình là số 1' Jung Il Woo đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam

Sao Hàn phải lòng Việt Nam

Jung Il Woo nhiều lần đến Việt Nam du lịch, ghi hình, quảng bá phim... ẢNH: Ê KÍP NHÂN VẬT CUNG CẤP

Jung Il Woo được nhiều khán giả Việt yêu thích qua vai Lee Yoon Ho trong Gia đình là số 1 – một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc tạo dấu ấn tại Việt Nam. Bên cạnh tác phẩm này, nam diễn viên còn ghi dấu qua nhiều bộ phim như Cầu vồng hoàng kim, Mặt trăng ôm mặt trời, 49 ngày, Thời đại Haechi, Lọ lem và 4 chàng hiệp sĩ… Những năm gần đây, anh tiếp tục kết nối với khán giả Việt qua các vlog du lịch, hoạt động đóng phim và những lần tham gia chương trình giải trí cùng nghệ sĩ Việt.

Năm 2025, Jung Il Woo gây chú ý khi góp mặt trong Mang mẹ đi bỏ – dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc do đạo diễn Mo Hong Jin thực hiện. Anh vào vai người chồng Hàn Quốc thời trẻ của nhân vật do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai. Để thể hiện vai diễn, nam diễn viên chủ động học tiếng Việt và trực tiếp đến Việt Nam tham gia họp báo, cinetour, giao lưu với khán giả.

Mang mẹ đi bỏ rời rạp với doanh thu hơn 171 tỉ đồng, trở thành một trong những dự án hợp tác Việt - Hàn đạt thành tích phòng vé nổi bật. Bộ phim cũng góp phần giúp Jung Il Woo mở rộng lượng khán giả tại Việt Nam, bên cạnh những người đã yêu mến anh từ Gia đình là số 1.

Tài tử Hàn hợp tác với nghệ sĩ Hồng Đào - Tuấn Trần trong dự án Mang mẹ đi bỏ ẢNH: Ê KÍP NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trước và sau các dự án nghệ thuật, Jung Il Woo nhiều lần chọn Việt Nam làm điểm đến cho những chuyến đi cá nhân. Nam diễn viên từng tự lên lịch trình khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và chia sẻ trải nghiệm qua các vlog. Những video ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, nhịp sống, văn hóa và ẩm thực địa phương của anh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế.

Jung Il Woo còn nhiều lần sử dụng tiếng Việt trên mạng xã hội, thậm chí ngẫu hứng hẹn người hâm mộ Việt đi ăn lẩu, ăn phở. Sự gần gũi, tự nhiên này khiến anh được nhiều fan gọi vui là “rể Việt”.

Bên cạnh nghệ thuật và du lịch, nam diễn viên cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tháng 3.2025, anh đến TP.HCM trong chuyến công tác xã hội, gặp gỡ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Việt

Jung Il Woo tham gia Running Man Vietnam 2026 ẢNH: Ê KÍP NHÂN VẬT CUNG CẤP

Năm 2026, Jung Il Woo tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động giải trí tại Việt Nam. Tháng trước, anh là khách mời của Running Man Vietnam 2026. Dù có rào cản ngôn ngữ, nam diễn viên vẫn nhanh chóng hòa nhập cùng dàn nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc… và giành chiến thắng chung cuộc ở tập 9. Hình ảnh nhiệt tình, sẵn sàng tham gia các thử thách của anh nhận được sự chú ý từ khán giả.

Sau khi chương trình phát sóng, Jung Il Woo đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng mức độ chú ý hằng tuần dành cho nghệ sĩ chương trình giải trí Việt Nam trong hai tuần liên tiếp, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho nam diễn viên.

Sau Mang mẹ đi bỏ, Jung Il Woo - Tuấn Trần tiếp tục hợp tác trong dự án điện ảnh mới ẢNH: Ê KÍP NHÂN VẬT CUNG CẤP

Ở lĩnh vực điện ảnh, Jung Il Woo được xác nhận tái hợp đạo diễn Mo Hong Jin và diễn viên Tuấn Trần trong Đường về nhà (On My Way Home). Phim vừa khởi quay, với phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Hàn Quốc.

Sau Mang mẹ đi bỏ, dự án mới tiếp tục đưa Jung Il Woo vào một tác phẩm có sự tham gia của ê kíp Việt Nam, Hàn Quốc. Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt vào tháng 8.2027.

Ngoài các dự án phim ảnh, Jung Il Woo còn lên kế hoạch tổ chức fan meeting tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết anh và ê kíp đang chuẩn bị cho sự kiện. Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam cũng bắt đầu khảo sát nhu cầu và địa điểm tổ chức để phối hợp với ban tổ chức.