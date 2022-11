Sao Hollywood gốc Cần Thơ khoe ảnh trở lại Việt Nam sau 3 năm

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Lana Condor khoe loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch đến Hà Nội cùng người bạn ngoại quốc của mình. Người đẹp thích thú khi trở lại quê hương sau 3 năm: “Quay trở lại Việt Nam, được khám phá về đất nước nơi tôi sinh ra vẫn luôn là giấc mơ của tôi”.

Ngôi sao loạt phim To All the Boys lựa chọn xe máy làm phương tiện để khám phá thủ đô, cô ghé Nhà hát Lớn Hà Nội, chùa Trấn Quốc, thưởng thức một số đặc sản nổi tiếng: bún chả, cà phê trứng. Nữ diễn viên ấn tượng đặc biệt với món bún chả và giới thiệu món ăn trên mục story: “Đây là một món ăn của Việt Nam, có nguồn gốc từ Hà Nội, gọi là bún chả. Món này bao gồm thịt heo nướng ăn với bún, thứ nước chấm ngon nhất mà bạn có thể tưởng tượng được kèm theo đó là rau sống, rau thơm tươi ngon”.

Sao nữ sinh năm 1997 cũng đăng tải khoảnh khắc dạo phố bằng xe máy, “lạc” vào một khu vườn yên bình ở vùng ngoại ô và được một phụ nữ trung niên đón tiếp nồng hậu dù không quen biết. Sao nữ Hollywood hạnh phúc khi được mời ăn chuối, đu đủ trong vườn và gọi đó là loại trái cây tươi ngon nhất mà mình từng được thử.

Chuyến đi này đánh dấu lần thứ 2 Lana Condor trở lại Việt Nam kể từ lúc được nhận nuôi và sang Mỹ sinh sống khi mới vài tháng tuổi. Trước đó, vào cuối năm 2019, sao phim Alita: Battle Angel đến Việt Nam tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục trẻ em gái cùng với bà Michelle Obama, phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và minh tinh Julia Roberts. Ngoài việc cùng cả đoàn đến thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An), ngôi sao 9X còn dành thời gian dạo chơi Sài Gòn, khám phá ẩm thực, các địa danh nổi tiếng ở Cần Thơ - nơi cô sinh ra.





Không lâu sau, Lana Condor đăng tải video với tựa đề Finding My Roots (tạm dịch: Tìm về nguồn cội của tôi) lên trang cá nhân, ghi lại chuyến hồi hương cùng với gia đình. “Tôi muốn cả nhà có thể cùng nhau trải nghiệm du lịch Việt Nam, ngắm nhìn mảnh đất nơi tôi được sinh ra. Tôi cùng với em trai - người cũng được nhận nuôi tại đây, đã có một hành trình thật đặc biệt. Đó quả là một chuyến đi đáng nhớ. Gia đình tôi vẫn mong mỏi được đến Việt Nam cùng nhau. Cha mẹ tôi luôn muốn hai con có thể chiêm ngưỡng được những nét đẹp văn hóa cũng như khám phá vẻ đẹp bất tận ở nơi chúng tôi chào đời”, nữ diễn viên gốc Việt bộc bạch.

Lana Condor sinh năm 1997 tại Cần Thơ, cô sống những tháng đầu đời ở một cô nhi viện với tên Trần Đồng Lan trước khi được vợ chồng nhà báo nổi tiếng Bob Condor nhận nuôi và đưa sang Mỹ. Người đẹp được học múa ballet bài bản từ nhỏ sau đó rẽ hướng sang diễn xuất, lần đầu tiên xuất hiện trong phim X-Men: Apocalypse (2016). Từ năm 2018, nữ diễn viên gốc Việt trở nên nổi tiếng khi đóng vai chính trong loạt phim ăn khách To All the Boys của Netflix gồm 3 phần: To All the Boys I've Loved Before (2018), To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020) và To All the Boys: Always and Forever (2021). Cô cũng góp mặt trong hàng loạt bộ phim: Deadly Class, Moonshot, Alita: Battle Angel, Summer Night…

Lana Condor hiện là một trong những ngôi sao Gen Z được yêu thích nhất nước Mỹ đồng thời là ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram.