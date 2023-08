Sao Hollywood ủng hộ cuộc đình công của giới diễn viên

Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rami Malek, Ben Stiller, Julia Louis-Dreyfus, Quinta Brunson, Amy Schumer, Amy Poehler… đã ký vào lá thư của SAG-AFTRA gửi lãnh đạo công đoàn kêu gọi không đàm phán với Liên minh Các nhà sản xuất phim và truyền hình (AMPTP) nếu liên minh từ chối đáp ứng yêu cầu, theo People.



Người biểu tình ủng hộ SAG-AFTRA và WGA tại Los Angeles (Mỹ) tháng 7.2023 PEOPLE

Các diễn viên khác gồm Mariska Hargitay, Jessica Chastain, Daniel Radcliffe tham gia vào các cuộc biểu tình tại TP.New York.

Will Smith (54 tuổi) là ngôi sao mới nhất ủng hộ cuộc đình công của SAG-AFTRA.

Cuộc đình công của SAG-AFTRA gây nên nhiều tổn thất cho các hãng phim. Đoàn phim Gladiator 2 buộc phải đóng máy khi đang quay ở Malta. Các tác phẩm lớn khác như Deadpool 3, Beetlejuice 2 của Disney và Warner Bros. đột ngột dừng lại.

Bom tấn Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dời lịch ra rạp khi các cuộc đình công của SAG-AFTRA và Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) diễn ra. Cuộc xung đột khiến việc ra mắt các bộ phim lớn vào mùa thu năm nay đặc biệt khó khăn nếu không có sự tham gia quảng bá của loạt ngôi sao tài năng. Phần tiếp theo của Ghostbusters: Afterlife bị đẩy ngày ra rạp từ 20.12.2023 sang 29.3.2024. They Listen khởi chiếu theo kế hoạch ngày 25.8.2023 sau đó chuyển sang 30.8.2024 rồi tiếp tục bị hoãn dù chưa xác định ngày cụ thể nào.