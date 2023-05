'Sao nhập ngũ 2023' tập cuối: Nhã Phương xúc động, bật khóc khi nhắc về gia đình

Với những kinh nghiệm đã được học tập, rèn luyện trong suốt bảy ngày tại Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công, tám nghệ sĩ Sao nhập ngũ 2023 sẽ cùng nhau tham gia trận chiến cuối cùng với nhiệm vụ giải cứu con tin khỏi bọn khủng bố. Tại đây, ba chiến sĩ mạnh nhất: Thùy Anh, Nhã Phương, Mai Âm Nhạc sẽ là đội tiên phong, trực tiếp tiếp cận và tiêu diệt khủng bố. Năm chiến sĩ thuộc bộ phận bảo đảm: Thiên Ân, Võ Hoàng Yến, Linh Ngọc Đàm, Diễm My và Trang Hý có nhiệm vụ hỗ trợ.



Sao nhập ngũ 2023 đã đi đến chặng cuối với nhiệm vụ giải cứu con tin khỏi khủng bố CHỤP MÀN HÌNH

Trước khi diễn ra trận đánh cuối cùng, đặt mình vào vị trí của chiến sĩ đặc công, có khả năng không quay trở về sau nhiệm vụ lần này, các nữ chiến sĩ đặt bút viết thư tạm biệt người thân bằng cả trái tim. Mai Âm Nhạc nhắn nhủ đến mẹ: "Mong đến ngày về, mẹ có thể thấy con là một Mai Âm Nhạc trưởng thành hơn, chứ không phải là một đứa con bướng bỉnh, nghịch ngợm mẹ từng nói không thể nào dạy được".

Linh Ngọc Đàm bộc bạch: "Công lao sinh thành dưỡng dục của bố mẹ con nguyện không trả hết, bởi con tin rằng còn nợ là còn gặp lại. Con dù trong kiếp sống nào cũng nguyện làm con của bố mẹ, là chiến sĩ cho tổ quốc và là chị cả của các em…". Thừa nhận mình là người vô tâm, không biết chia sẻ và lắng nghe, Thùy Anh nghẹn ngào: "Con chỉ mong lần sau gặp lại, con được nghe những lo lắng của bố, những niềm vui của mẹ, những suy nghĩ của chị… Con mong được yêu thương gia đình mình một cách trọn vẹn".

Diễm My 9X không kiềm được xúc động khi viết thư cho người thân CẮT TỪ VIDEO

Đôi bạn thân Nhã Phương và Diễm My 9X cũng khiến mọi người không khỏi xúc động khi tiết lộ họ có thể chia sẻ với nhau mọi thứ nhưng chưa một lần thể hiện sự yếu đuối trước bố mẹ và gia đình. "Sáu ngày qua con đã vượt qua rất nhiều thử thách cam go, những giới hạn của ý chí và thể lực mà trước đây con nghĩ mình không bao giờ có thể làm được. Từ khi mẹ mất, bố trở thành tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của con. Bố mẹ đã nuôi nấng con bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh mà chưa bao giờ mong đợi nhận lại điều gì. Hôm nay, đứa con gái độc nhất của bố mẹ đã trở thành một người chiến sĩ anh dũng với tất cả sự quyết tâm và bản lĩnh của mình...", Diễm My viết.

Riêng Nhã Phương không biết viết gì cho bố mẹ và gia đình, nữ diễn viên cho biết trong mắt họ cô luôn là một người mạnh mẽ. "Có lẽ mọi người thấy tôi khóc như thế này, nhưng rất là khó để bố mẹ, các em và chị thấy tôi khóc… Mọi người có thể nhìn thấy giao diện của Nhã Phương rất bánh bèo, mít ướt vì tôi là người giàu cảm xúc, rất nhạy cảm với những thứ ở bên ngoài, nhưng nội lực bên trong tôi rất lớn, dù có gặp chuyện gì tôi cũng cố gắng vượt qua hết", bà xã Trường Giang tâm sự. Nhã Phương chia sẻ sau khi tham gia Sao nhập ngũ, cô sẽ trò chuyện với gia đình về những khó khăn của mình, để ba mẹ biết rằng mình không thực sự mạnh mẽ, cũng có lúc rất yếu đuối.

Nhã Phương bật khóc, cô tâm sự sẽ chia sẻ những khó khăn với gia đình nhiều hơn CẮT TỪ VIDEO

Cũng trong ngày cuối cùng nhập ngũ, các chiến sĩ cùng nhau hành quân trên chặng đường rừng nguy hiểm, khi thì trơn trượt, khi đầy sỏi đá. Mang trên vai chiếc balo nặng tới hơn 30kg, tám nữ chiến sĩ cố gắng tiến về địa điểm trú quân, mặc cho liên tục bị té ngã vì địa hình đồi núi hiểm trở và tiếng bom vang rền bên tai. Tới điểm tập kết, Mai Âm Nhạc, Nhã Phương và Thùy Anh thực hành mắc tăng võng. Những nghệ sĩ còn lại được phân công các nhiệm vụ khác nhau như lấy nước, nấu cơm.

Sau những vất vả, họ có bữa ăn ngon miệng, trở thành một trải nghiệm khó quên đối với cả tám nghệ sĩ. Từ đó tiếp thêm nghị lực để họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Với sự điều phối, dẫn dắt của Trung đội trưởng Nguyễn Văn Dũng, Mũi trưởng Long cùng các tiểu đội trưởng, dàn nghệ sĩ phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin. Tạm biệt chương trình, mỗi chiến sĩ đều mang trong mình những suy nghĩ, cảm xúc riêng, song hơn hết đó là sự tự hào vì được tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia các nội dung huấn luyện khắc nghiệt tại Lữ đoàn đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công.