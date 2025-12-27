Sao nhí Xệ Xệ ra MV chủ đề chương trình Trường học siêu sao

Sản phẩm không chỉ gây chú ý bởi sự xuất hiện của loạt sao nhí triệu view, mà còn khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm về thói quen so sánh con mình với hình mẫu "con nhà người ta". Em là một ngôi sao chọn cách kể câu chuyện rất đời: những áp lực điểm số, lịch học dày đặc, những kỳ vọng vô hình từ người lớn và mong muốn được lắng nghe của trẻ em. Ca từ và giai điệu trong trẻo, gần gũi chính là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn từ các em nhỏ gửi tới bố mẹ, thầy cô.

Rapper nhí Xệ Xệ trong MV Em là một ngôi sao ẢNH: BTC

Điểm đặc biệt của MV nằm ở việc quy tụ dàn sao nhí triệu view, ngoài Xệ Xệ còn có MinHee, Sóc, Bona, cặp song sinh Đủ và Dừa, Sữa... Mỗi em mang một cá tính, một thế mạnh riêng. Không cần kịch bản cầu kỳ hay diễn xuất gượng ép, chính sự hồn nhiên và tự nhiên của các em đã tạo nên sức hút cho MV.

Trong Em là một ngôi sao, Xệ Xệ vẫn giữ phong cách cá tính quen thuộc, đồng thời thể hiện khả năng kết nối, dẫn dắt các bạn nhỏ khác một cách tự tin. Chia sẻ về sản phẩm mới, Xệ Xệ cho biết đây là lời tâm sự khi bước sang tuổi lên 8, mong muốn âm nhạc của mình có thể trở thành món ăn tinh thần, tiếp thêm sự tự tin cho các bạn cùng trang lứa.

Xệ Xệ - tên thật Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017 - là cháu của quán quân Rap Việt mùa 3 - Double2T. Hai cậu cháu thường xuất hiện ở các sự kiện, chương trình lớn nhỏ của làng giải trí, gây sốt mạng xã hội với nhiều đoạn nhạc hàng triệu lượt xem. Xệ Xệ đã phát hành các MV đạt triệu view: Em bé chất, Em bé Việt Nam, Thánh Gióng...