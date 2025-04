Sao trẻ từng tập chuyên sâu tại Đức gặp khó ở U.22 Việt Nam

Có trình độ...

Hai năm trước, đội tuyển U.20 VN có hành trình đáng nhớ ở VCK U.20 châu Á 2023. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U.20 VN đã đánh bại Úc, Qatar, thua Iran và bị loại đáng tiếc do kém chỉ số phụ. Trong chuỗi trận ấn tượng này, Mạnh Hưng là trụ cột hàng phòng ngự, chơi trọn vẹn 270 phút và luôn được đánh giá cao. 5 tháng sau, anh tiếp tục được tin tưởng và góp mặt trong thành phần đội tuyển U.23 VN giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2023. Trước đó, trong chuyến tập huấn cùng đội tuyển U.17 VN, trung vệ sinh năm 2005 được các chuyên gia ở Đức đánh giá rất cao và giữ lại luyện tập chuyên sâu thêm 1 tuần cùng các cầu thủ trẻ của CLB Eintracht Frankfurkt.

Mạnh Hưng (trái) cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn được đá chính ở vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33

ẢNH: VƯƠNG ANH

Ở tuổi 18, Mạnh Hưng đã là cầu thủ quan trọng của đội tuyển U.20 VN và vô địch U.23 Đông Nam Á. Chừng đó đủ để thấy tiềm năng của Mạnh Hưng lớn đến như thế nào. Tuy nhiên, khi sắp sửa bước sang tuổi 20, chặng đường phát triển của Mạnh Hưng có dấu hiệu chậm lại. Mùa giải 2023 - 2024, anh khoác áo CLB Bình Phước theo dạng cho mượn và có 10 lần vào sân. Môi trường ở giải hạng nhất giúp cầu thủ trẻ có những bước tiến bộ nhất định nên HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định đưa chàng trai trẻ trở về Thể Công Viettel.

Gặp khó ở cả CLB lẫn U.22 vì...

Ở tập thể có nhiều trung vệ đẳng cấp và thi đấu ổn định như Thể Công Viettel, Mạnh Hưng khó có đất diễn. Anh là "kép" rất phụ, xếp sau Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Minh Tùng, Đặng Tuấn Phong. Ở mùa giải 2024 - 2025, anh chỉ mới 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị và thời lượng thi đấu cũng không đáng kể.

Khi không được vào sân thường xuyên, Mạnh Hưng không duy trì được nhịp độ thi đấu, cảm giác bóng… Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh của U.22 VN cũng không có cơ sở đánh giá phong độ của học trò. Đó là lý do ở giải giao hữu quốc tế CFA China Team 2025, Hưng không được tin dùng. Bộ ba trung vệ được sử dụng thường xuyên là Lê Văn Hà (CLB Hà Nội), Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng) và Nguyễn Hiểu Minh (CLB PVF-CAND). Đây đều là những cầu thủ được thi đấu cho CLB nhiều hơn hẳn so với Mạnh Hưng. Chưa kể, U.22 VN vẫn còn trung vệ trụ cột của HAGL là Phạm Lý Đức, người vắng mặt ở CFA China Team 2025 do được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển VN.

Lúc này, tình thế càng khó khăn hơn cho Mạnh Hưng. Trong bối cảnh Thể Công Viettel đang là một trong những ứng cử viên đua vô địch V-League, HLV Nguyễn Đức Thắng khó lòng trao cơ hội cho một nhân tố trẻ, nhất là ở vị trí trung vệ. Đủ tiềm năng trở thành ngôi sao, đủ khả năng để được HLV trưởng điền tên vào danh sách đăng ký V-League, nhưng Mạnh Hưng chưa đủ xuất sắc để cạnh tranh một suất đá chính ở đội bóng áo lính. Có lẽ, điều quan trọng với Hưng bây giờ là phải thật sự kiên nhẫn và nỗ lực nhiều hơn nữa.