Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với LOALOA Show tổ chức, lựa chọn không gian Hoàng thành Thăng Long làm địa điểm diễn ra. Đây là khu di sản được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới năm 2010.

Không gian biểu diễn được tái hiện không khí sinh hoạt văn hóa tại sân đình, sân làng, nơi nghệ sĩ và khán giả có sự tương tác gần gũi ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và đời sống văn hóa truyền thống của người Việt, Vũ Yến Thăng Long được xây dựng như một hành trình thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực trong thời lượng 100 phút kết nối đan xen 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn trong cùng một mạch trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn với sân khấu mang ý tưởng "Trời tròn đất vuông", lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Hình tượng này gợi nhắc tinh thần trọn vẹn, sự sum họp và tính cộng đồng trong đời sống văn hóa dân gian.

Không gian biểu diễn được kỳ vọng tái hiện phần nào không khí sinh hoạt văn hóa tại sân đình, sân làng, nơi nghệ sĩ và khán giả có sự tương tác gần gũi. Qua đó, những loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt trong một không gian thưởng thức mới, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh nội dung biểu diễn, trang phục cũng là yếu tố tạo nên màu sắc riêng cho chương trình. Người tham dự có thể lựa chọn áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hoặc trang phục truyền thống của các dân tộc để hòa mình vào không khí sự kiện.

Việc khai thác chất liệu văn hóa truyền thống để phát triển các sản phẩm nghệ thuật và du lịch đang mở ra thêm hướng tiếp cận đối với di sản. Không chỉ dừng lại ở hoạt động bảo tồn, các giá trị văn hóa còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Chương trình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực hứa hẹn mang lại những trải nghiệm văn hóa đặc sắc ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Thông qua sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, không gian di sản và trải nghiệm văn hóa, chương trình hướng đến việc mang lại cách tiếp cận mới đối với các giá trị truyền thống.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, những chương trình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực với không gian di sản được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Với mục tiêu, Hà Nội đón khoảng 36,31 triệu lượt khách du lịch, với tổng thu từ du lịch đạt trên 160.000 tỉ đồng trong năm 2026, việc phát triển các sản phẩm trải nghiệm văn hóa đặc sắc được xem là một trong những hướng đi nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch thủ đô trong những tháng cuối năm.