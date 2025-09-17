Sắp diễn ra lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

Qua khảo sát được thực hiện từ ngày 10.5 đến 10.8 với hơn 23.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng 37 hồ sơ tham dự từ các ngân hàng, Hội đồng Bình chọn đã lựa chọn và công bố những đơn vị xuất sắc trong 8 hạng mục giải thưởng. Trong đó, 6 đơn vị đạt giải "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu" gồm Agribank, MBBank, Vietcombank, ACB, VietinBank, Sacombank. 5 đơn vị đạt giải "Ngân hàng Số tiêu biểu" gồm MBBank, Sacombank, BIDV, Vietcombank, Nam A Bank.

6 ngân hàng đạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu ẢNH: N.M

5 giải "Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ" thuộc về VietinBank, Sacombank, BIDV, VietABank, BVBank. 10 đơn vị đạt giải "Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo" gồm VietinBank, MBBank, OCB, LPBank, MSB, ACB, SHB, Techcombank, HDBank và Ngân hàng số Vikki. 4 đơn vị đạt giải "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh hạng mục xanh" gồm Agribank, VietinBank, SeABank, Nam A Bank.

5 ngân hàng đạt giải "Ngân hàng vì cộng đồng" gồm Agribank, VietinBank, SeABank, VPBank, Vietcombank. Giải "Ngân hàng đồng hành cùng nông nghiệp công nghệ cao" có 3 đơn vị đạt gồm Agribank, HDBank, Bac A Bank. Ngoài ra, 3 đơn vị đạt giải "Hạng mục FinTech tiêu biểu" gồm Công ty TNHH Viettel Money, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay), Công ty cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service - MoMo)

Giải thưởng được tổ chức từ năm 2012, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, đóng góp thiết thực cho ngành tài chính và xã hội. Giải thưởng không chỉ giúp các ngân hàng đánh giá hiệu quả hoạt động nội bộ, nhận diện điểm mạnh và cải thiện dịch vụ, mà còn hỗ trợ truyền thông, thu hút và gắn kết khách hàng. Đến nay, giải thưởng đã xây dựng được uy tín trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.