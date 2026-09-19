Sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ, 3 người bị thương

Chiều 19.9, một công trình xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng trên đường Trần Hoàng Na (phường Tân An, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bị sập trong lúc thi công. Vụ việc khiến 3 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Công trình bị sập trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại hiện trường, cốt thép, xi măng, giàn giáo của công trình xây dựng bị sập này nằm ngổn ngang. Công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn khi trời đổ mưa to.

Một số người dân ở gần chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày (19.9), công trình xây dựng nói trên đã bất ngờ bị sập; lúc này, trời chưa đổ mưa. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trình đang xây tới lầu 2, đang đổ bê tông thì bị sập giàn giáo, lúc này có 3 người đang kiểm tra trên phần sàn, phía dưới không có người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là công trình dự án nhà ở kết hợp văn phòng thuộc nhóm C, công trình dân dụng và cấp II, do ông P.S.T làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng. Dự án có 6 tầng và sân thượng, mái che bê tông cốt thép với chiều cao 28,5 mét. Dự án được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cấp phép vào tháng 6.2026.

Hiện trường sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ

Hiện tại, một người bị thương đã được đưa đi bệnh viện theo dõi, 2 người khác bị trầy xước nhẹ. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên.