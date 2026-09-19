    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ, 3 người bị thương

    Thanh Duy
    Thanh Duy
    Một công trình đang xây dựng trên đường Trần Hoàng Na (phường Tân An, thành phố Cần Thơ) bị sập giàn giáo khi đang đổ bê tông.

    Chiều 19.9, một công trình xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng trên đường Trần Hoàng Na (phường Tân An, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bị sập trong lúc thi công. Vụ việc khiến 3 người bị thương. 

    Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khắc phục sự cố. 

    Sập công trình tại Cần Thơ - Ảnh 2.

    Công trình bị sập trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, thành phố Cần Thơ

    ẢNH: THANH DUY

    Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại hiện trường, cốt thép, xi măng, giàn giáo của công trình xây dựng bị sập này nằm ngổn ngang. Công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn khi trời đổ mưa to.

    Một số người dân ở gần chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày (19.9), công trình xây dựng nói trên đã bất ngờ bị sập; lúc này, trời chưa đổ mưa. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trình đang xây tới lầu 2, đang đổ bê tông thì bị sập giàn giáo, lúc này có 3 người đang kiểm tra trên phần sàn, phía dưới không có người.

    Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là công trình dự án nhà ở kết hợp văn phòng thuộc nhóm C, công trình dân dụng và cấp II, do ông P.S.T làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng. Dự án có 6 tầng và sân thượng, mái che bê tông cốt thép với chiều cao 28,5 mét. Dự án được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cấp phép vào tháng 6.2026.

    Hiện trường sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ

    Hiện tại, một người bị thương đã được đưa đi bệnh viện theo dõi, 2 người khác bị trầy xước nhẹ. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên. 

    Tin liên quan

    Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ nếu xây sớm sẽ nằm ngang siêu thị GO!

    Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ nếu xây sớm sẽ nằm ngang siêu thị GO!

    Nếu xây dựng sớm, Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ sẽ nằm ngang siêu thị Go!, với diện tích 28 ha, trong khu quy hoạch 68 ha tại phường Hưng Phú.

    Khám phá thêm chủ đề

    cần thơ sập công trình sập giàn giáo Tai nạn lao động công trình xây dựng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận