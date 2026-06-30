Sáp nhập 4 trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày 30.6, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT về việc hợp nhất 4 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Cà Mau để thành lập Trường cao đẳng Cà Mau. Mục tiêu là tổ chức lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo.



Theo quyết định, Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu và Trường cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được sáp nhập nguyên trạng vào Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau. Sau khi hoàn tất việc hợp nhất, đơn vị được đổi tên thành Trường cao đẳng Cà Mau.

Sau khi hoàn tất việc hợp nhất, đơn vị được đổi tên thành Trường cao đẳng Cà Mau ẢNH: CTV

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo giao UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng về nhân sự, tài chính, tài sản và người học của các trường được sáp nhập. Trong quá trình tổ chức lại, hoạt động dạy và học phải được duy trì bình thường, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, sinh viên, giảng viên và các bên liên quan.

Trước đó, đề án sáp nhập các trường cao đẳng trên địa bàn đã được UBND tỉnh Cà Mau trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26.3.2026.

Theo đề án kèm tờ trình số 183/TTr-UBND, UBND tỉnh Cà Mau đánh giá các trường cao đẳng công lập trước khi hợp nhất còn nhiều hạn chế như quy mô đào tạo nhỏ, ngành nghề phân tán và trùng lặp, năng lực tự chủ tài chính còn hạn chế, hiệu quả tuyển sinh, liên kết với doanh nghiệp cũng như phát triển các ngành đào tạo trọng điểm chưa cao.

Đề án cũng cho rằng việc duy trì nhiều cơ sở đào tạo có cùng chức năng làm phân tán nguồn lực đầu tư, khó hình thành một cơ sở đào tạo quy mô lớn và có sức cạnh tranh. Vì vậy, việc tổ chức lại được xác định nhằm tinh gọn đầu mối, tối ưu hóa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Sau khi hợp nhất, Trường cao đẳng Cà Mau sẽ phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo ở 3 trình độ gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, đồng thời đẩy mạnh đào tạo theo đơn đặt hàng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Theo đề án, giai đoạn 2026 - 2030, quy mô tuyển sinh của Trường cao đẳng Cà Mau dự kiến đạt hơn 21.000 người ở cả 3 hệ đào tạo.