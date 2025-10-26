Sát cánh bên bệnh nhân ung thư vú tại giải chạy Hồng 2025

Giải chạy Hồng, sự kiện nằm trong ngày hội nón Hồng, năm nay quy tụ người tham gia ở mọi lứa tuổi: từ các "chiến binh Hồng" là bệnh nhân ung thư vú, đội ngũ y bác sĩ, cộng đồng người khuyết tật, đến các gia đình nhiều thế hệ, bạn bè quốc tế, nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tất cả cùng nhau sải bước trong sắc hồng đặc trưng của sự kiện để lan tỏa thông điệp: "Self Love, Share Love – Yêu mình, Yêu người".

Năm nay, giải chạy Hồng có sự kết hợp giữa vận động và trải nghiệm cộng đồng như lễ hội hóa trang, check-in "hồng" nhận quà, bữa tiệc âm nhạc… Ngoài 3 cự ly quen thuộc là 5 km, 10 km và 15 km, năm nay còn có thêm cự ly 2 km dành riêng cho gia đình và bệnh nhân. Đây như một lời khẳng định sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Giải chạy Hồng 2025 chính thức bắt đầu (trái). Khoảnh khắc runner về đích trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả (phải) ẢNH: BCVN



Bà Đinh Thị Thu Hoài, Giám đốc đối ngoại và gây quỹ của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) cho biết, bắt đầu từ năm 2023, giải chạy Hồng đã trở thành nơi truyền động lực, sức mạnh và năng lượng tích cực cho cộng đồng cùng với hàng ngàn bệnh nhân ung thư.

"Toàn bộ nguồn quỹ được sử dụng minh bạch để triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng "chiến binh Hồng" như: gia công tóc giả, trao tặng áo ngực Pinkmate, tổ chức khám tầm soát ung thư vú miễn phí và nhiều chương trình tiếp sức tinh thần, động lực và hy vọng khác dành cho bệnh nhân ung thư", bà Hoài nói thêm.



Sự kiện hiến tóc lớn nhất trong năm nhằm gửi gắm hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư Ảnh: Thanh Mai

Bên cạnh giải chạy Hồng là điểm nhấn truyền cảm hứng mạnh mẽ tại sự kiện, các hoạt động khác cũng góp phần làm chương trình trở nên ý nghĩa hơn như hiến tóc; khám tầm soát ung thư vú miễn phí; gian hàng gây quỹ, khu vực triển lãm và Pink Healing; lễ trao tặng gói hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình; show âm nhạc.

Chị Trần Thị Thanh Trúc (35 tuổi, phường An Đông) biết đến ngày hội nón Hồng từ năm 2022. Đến nay, chị đã có 3 lần hiến tặng tóc. "Khi tham gia chương trình này, tôi chỉ mong có thể góp một phần sức nhỏ của mình dành cho cộng đồng. Cầu chúc cho các chiến binh K sẽ có sức khỏe tốt hơn, vẻ ngoài tự tin hơn để từ đó tiếp tục học tập và chiến đấu với bệnh tật", chị Trúc bày tỏ.

Hoạt động khám tầm soát ung thư vú miễn phí, vì một cộng đồng khỏe mạnh và chủ động phòng ngừa bệnh tật Ảnh: Thanh Mai

Chị Trần Minh Thư (23 tuổi, phường Phước Long) dành thời gian đến khu vực khám tầm soát ung thư vú miễn phí. Chị cho biết: "Đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa mà còn thực tế, phù hợp cho tất cả chị em đi đến để kiểm tra cơ thể mình. Với sự hỗ trợ tận tâm của các bác sĩ và tình nguyện viên, tôi sẽ tiếp tục dành thời gian tham gia vào năm tiếp theo".

Bà Thu Hoài chia sẻ, tính đến nay BCNV đã đồng hành và hỗ trợ 1174 bệnh nhân cùng người thân. Trong đó, 686 bệnh nhân đã nhận được tóc giả từ thư viện tóc, 249 bệnh nhân đoạn nhũ được trao tặng áo ngực Pinkmate.

Khu vực hiến tóc tại ngày hội nón Hồng thu hút đông đảo người dân đến tham gia Ảnh: Thanh Mai

Giải chạy Hồng 2025 cũng là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của BCNV trong hành trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú. Hiện nay, mạng lưới quy tụ gần 50 chuyên gia y tế, cố vấn chiến lược và đại sứ truyền thông; hơn 600 tình nguyện viên cùng hàng trăm đối tác đồng hành đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như các đơn vị báo chí, truyền hình và phát thanh.

Tất cả cùng tích cực chung tay lan tỏa thông điệp về việc tầm soát ung thư sớm, nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú và chia sẻ nỗi đau thể chất, tinh thần với hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước.