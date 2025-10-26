Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sát cánh bên bệnh nhân ung thư vú tại giải chạy Hồng 2025

Thanh Mai
Thanh Mai
26/10/2025 10:33 GMT+7

Chiều 25.10, giải chạy Hồng (Pink Run) diễn ra tại The Global City, phường Bình Trưng, TP.HCM. Đây là hoạt động do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức, thu hút hơn 5.000 người tham gia.

Giải chạy Hồng, sự kiện nằm trong ngày hội nón Hồng, năm nay quy tụ người tham gia ở mọi lứa tuổi: từ các "chiến binh Hồng" là bệnh nhân ung thư vú, đội ngũ y bác sĩ, cộng đồng người khuyết tật, đến các gia đình nhiều thế hệ, bạn bè quốc tế, nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tất cả cùng nhau sải bước trong sắc hồng đặc trưng của sự kiện để lan tỏa thông điệp: "Self Love, Share Love – Yêu mình, Yêu người".

Năm nay, giải chạy Hồng có sự kết hợp giữa vận động và trải nghiệm cộng đồng như lễ hội hóa trang, check-in "hồng" nhận quà, bữa tiệc âm nhạc… Ngoài 3 cự ly quen thuộc là 5 km, 10 km và 15 km, năm nay còn có thêm cự ly 2 km dành riêng cho gia đình và bệnh nhân. Đây như một lời khẳng định sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Hơn 5000 người tham gia 'Giải chạy Hồng' vì bệnh nhân ung thư vú năm 2025 - Ảnh 1.
Hơn 5000 người tham gia 'Giải chạy Hồng' vì bệnh nhân ung thư vú năm 2025 - Ảnh 2.

Giải chạy Hồng 2025 chính thức bắt đầu (trái). Khoảnh khắc runner về đích trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả (phải)

ẢNH: BCVN

Bà Đinh Thị Thu Hoài, Giám đốc đối ngoại và gây quỹ của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) cho biết, bắt đầu từ năm 2023, giải chạy Hồng đã trở thành nơi truyền động lực, sức mạnh và năng lượng tích cực cho cộng đồng cùng với hàng ngàn bệnh nhân ung thư.

"Toàn bộ nguồn quỹ được sử dụng minh bạch để triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng "chiến binh Hồng" như: gia công tóc giả, trao tặng áo ngực Pinkmate, tổ chức khám tầm soát ung thư vú miễn phí và nhiều chương trình tiếp sức tinh thần, động lực và hy vọng khác dành cho bệnh nhân ung thư", bà Hoài nói thêm.

Hơn 5000 người tham gia 'Giải chạy Hồng' vì bệnh nhân ung thư vú năm 2025 - Ảnh 3.

Sự kiện hiến tóc lớn nhất trong năm nhằm gửi gắm hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư

Ảnh: Thanh Mai

Bên cạnh giải chạy Hồng là điểm nhấn truyền cảm hứng mạnh mẽ tại sự kiện, các hoạt động khác cũng góp phần làm chương trình trở nên ý nghĩa hơn như hiến tóc; khám tầm soát ung thư vú miễn phí; gian hàng gây quỹ, khu vực triển lãm và Pink Healing; lễ trao tặng gói hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình; show âm nhạc.

Chị Trần Thị Thanh Trúc (35 tuổi, phường An Đông) biết đến ngày hội nón Hồng từ năm 2022. Đến nay, chị đã có 3 lần hiến tặng tóc. "Khi tham gia chương trình này, tôi chỉ mong có thể góp một phần sức nhỏ của mình dành cho cộng đồng. Cầu chúc cho các chiến binh K sẽ có sức khỏe tốt hơn, vẻ ngoài tự tin hơn để từ đó tiếp tục học tập và chiến đấu với bệnh tật", chị Trúc bày tỏ.

Hơn 5000 người tham gia 'Giải chạy Hồng' vì bệnh nhân ung thư vú năm 2025 - Ảnh 4.

Hoạt động khám tầm soát ung thư vú miễn phí, vì một cộng đồng khỏe mạnh và chủ động phòng ngừa bệnh tật

Ảnh: Thanh Mai

Chị Trần Minh Thư (23 tuổi, phường Phước Long) dành thời gian đến khu vực khám tầm soát ung thư vú miễn phí. Chị cho biết: "Đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa mà còn thực tế, phù hợp cho tất cả chị em đi đến để kiểm tra cơ thể mình. Với sự hỗ trợ tận tâm của các bác sĩ và tình nguyện viên, tôi sẽ tiếp tục dành thời gian tham gia vào năm tiếp theo".

Bà Thu Hoài chia sẻ, tính đến nay BCNV đã đồng hành và hỗ trợ 1174 bệnh nhân cùng người thân. Trong đó, 686 bệnh nhân đã nhận được tóc giả từ thư viện tóc, 249 bệnh nhân đoạn nhũ được trao tặng áo ngực Pinkmate.

Hơn 5000 người tham gia 'Giải chạy Hồng' vì bệnh nhân ung thư vú năm 2025 - Ảnh 5.

Khu vực hiến tóc tại ngày hội nón Hồng thu hút đông đảo người dân đến tham gia

Ảnh: Thanh Mai

Giải chạy Hồng 2025 cũng là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của BCNV trong hành trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú. Hiện nay, mạng lưới quy tụ gần 50 chuyên gia y tế, cố vấn chiến lược và đại sứ truyền thông; hơn 600 tình nguyện viên cùng hàng trăm đối tác đồng hành đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như các đơn vị báo chí, truyền hình và phát thanh.

Tất cả cùng tích cực chung tay lan tỏa thông điệp về việc tầm soát ung thư sớm, nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú và chia sẻ nỗi đau thể chất, tinh thần với hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước.

Tin liên quan

Vợ chồng U.70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ

Vợ chồng U.70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ

Ở tuổi U.70, vợ chồng ông Lê Đình Huệ bắt đầu tập chạy bộ, rồi nắm tay nhau về đích tại nhiều giải chạy. Ít ai biết, duyên đến với môn thể thao này của hai runner này đến từ việc... mê xem livestream.

Ông giáo về hưu đạp xe 50 km/ngày: Thích phượt đường đèo, chạy bộ băng rừng

Bí quyết trẻ trung của người phụ nữ 72 tuổi được gọi là 'cô gái 27 tuổi'

Khám phá thêm chủ đề

ung thư vú bệnh nhân ung thư giải chạy Hồng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư Tầm soát ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận