Sạt lở đèo D’Ran: Gian nan vượt đường tạm xuyên rừng sình lầy
Video Thời sự

Sạt lở đèo D'Ran: Gian nan vượt đường tạm xuyên rừng sình lầy

12/11/2025 05:30 GMT+7

Từ ngày sạt lở đèo D’Ran, người dân phải tự mở tạm con đường xuyên rừng và rẫy cà phê để đưa con em đi học, vận chuyển hàng hóa và đi lên rẫy thu hoạch cà phê, hồng trái.

Ngày 11.11, PV Thanh Niên cùng đoàn cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và phường Xuân Trường - Đà Lạt khảo sát, kiểm tra hiện trường để tiến hành đổ đá mặt đường tạm xuyên rừng và vườn cà phê, nhằm bảo đảm việc lưu thông của người dân thuận tiện hơn sau khi sạt lở đèo D'Ran.

- Ảnh 1.

Người dân hỗ trợ nhau vượt qua con đường xuyên rừng sau khi sạt lở đèo D'Ran

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở đèo D’Ran: Gian nan vượt đường tạm xuyên rừng sình lầy

Một cán bộ Ban Bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn đường tạm dài khoảng 400 m sẽ được hốt đất bùn sình lầy và rải đá để người dân đi lại thuận tiện hơn. Cán bộ này cho biết thêm, chậm nhất ngày 12.11, Ban sẽ cho đổ đá cấp phối trên đoạn đường này.

Đèo D'Ran là tuyến đường huyết mạch để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa từ khu vực Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) và H.Đơn Dương cũ (nay là xã D'Ran) lên Đà Lạt và ngược lại.

