Sạt lở đèo D’Ran: Gian nan vượt đường tạm xuyên rừng sình lầy

Ngày 11.11, PV Thanh Niên cùng đoàn cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và phường Xuân Trường - Đà Lạt khảo sát, kiểm tra hiện trường để tiến hành đổ đá mặt đường tạm xuyên rừng và vườn cà phê, nhằm bảo đảm việc lưu thông của người dân thuận tiện hơn sau khi sạt lở đèo D'Ran.

Người dân hỗ trợ nhau vượt qua con đường xuyên rừng sau khi sạt lở đèo D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Một cán bộ Ban Bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn đường tạm dài khoảng 400 m sẽ được hốt đất bùn sình lầy và rải đá để người dân đi lại thuận tiện hơn. Cán bộ này cho biết thêm, chậm nhất ngày 12.11, Ban sẽ cho đổ đá cấp phối trên đoạn đường này.

Đèo D'Ran là tuyến đường huyết mạch để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa từ khu vực Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) và H.Đơn Dương cũ (nay là xã D'Ran) lên Đà Lạt và ngược lại.