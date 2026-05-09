Sạt lở núi, tảng đá hàng chục tấn đè bẹp nhà bếp, 3 mẹ con thoát chết

Ngày 9.5, ông Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, cho biết sáng cùng ngày, địa phương đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp người và tài sản 3 hộ dân (thôn Dương Đình Huệ) sống ở khu vực chân núi Gò Chè sau khi xảy ra sạt lở đá.

Chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp 3 hộ dân để tránh nguy hiểm ẢNH: UBND XÃ CẨM THỦY

Chính quyền địa phương cũng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về tình trạng sạt lở núi ở khu vực này.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 9.5, một tảng đá lớn nặng hàng chục tấn từ trên lưng chừng núi đã sạt lở và rơi trúng nhà bếp của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi, ngụ thôn Dương Đình Huệ). Rất may tảng đá lăn đến cách phòng ngủ, nơi 3 mẹ con chị Thắm đang nằm, khoảng 3 m thì dừng lại.

Vụ sạt lở khiến toàn bộ gian bếp nhà chị Thắm bị đè bẹp. Ngoài ra, nhiều tảng đá nhỏ cũng rơi xuống vườn 2 hộ dân khác.

Tảng đá lớn đè bẹp nhà bếp của chị Nguyễn Thị Thắm ẢNH: UBND XÃ CẨM THỦY

Chị Thắm cho biết, thời điểm đá sạt lở trời có mưa, sấm sét. Sau khi nghe tiếng động mạnh, chị chạy ra thì phát hiện đá đã đè bẹp nhà bếp.

Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cảnh báo, trong ngày 9.5, mưa giông xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, sụt lún xảy ra ở 14 xã khu vực miền núi, trong đó có 4 xã có nguy cơ cao, gồm: Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cẩm Tân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra hàng chục trận mưa đá, giông sét, lốc xoáy làm hư hỏng hơn 8.000 ngôi nhà, nhiều cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.