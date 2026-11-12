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    Sạt lở uy hiếp nhiều nơi ở Trà Leng, 129 người được di dời khẩn cấp

    Sạt lở uy hiếp nhiều nơi ở Trà Leng, 129 người được di dời khẩn cấp

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều khu dân cư, tuyến đường ở miền núi Đà Nẵng. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán 30 hộ với 129 nhân khẩu.

    Sáng 10.11, UBND xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp nhiều người dân tại làng Tak Quá (thôn Trà Dơn, xã Trà Leng) đến nơi an toàn do khu vực đồi phía sau nhà có nguy cơ sạt lở.

    Theo kiểm tra của chính quyền địa phương, khu vực đồi phía sau nhà các hộ dân xuất hiện nguy cơ sạt lở, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã Trà Leng đã chủ động triển khai phương án di dời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

    Nguy cơ sạt lở đồi núi, nhiều người dân vùng cao Đà Nẵng rời nhà khẩn cấp- Ảnh 1.

    Quả đồi sạt lở, xã Trà Leng phải di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

    ẢNH: C.T.V

    Sạt lở uy hiếp miền núi Đà Nẵng, khẩn cấp di dời 129 người

    Bên cạnh nguy cơ sạt lở khu dân cư, qua kiểm tra sơ bộ, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã cũng xảy ra tình trạng đất, đá từ taluy sạt xuống mặt đường. Đáng chú ý, đất đá tràn xuống gây ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    UBND xã Trà Leng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, taluy cao, ven suối và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt.

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