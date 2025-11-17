Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sạt lở vùi lấp 2 căn nhà ở Đắk Lắk, người dân ôm trẻ chạy thoát trong gang tấc
Video Thời sự

Sạt lở vùi lấp 2 căn nhà ở Đắk Lắk, người dân ôm trẻ chạy thoát trong gang tấc

Hữu Tú
17/11/2025 17:04 GMT+7

Người đàn ông ôm cháu nhỏ chạy thoát ngay trước khi đất đá từ sườn đồi ập xuống, cuốn sập hai căn nhà tại buôn Tơng Rang A (xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk).

Sáng 17.11.2025, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại buôn Tơng Rang A, ngay khu vực đồi dốc. Đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống khiến 2 căn nhà bị sập và vùi lấp hoàn toàn. Người dân kịp thời đưa trẻ em chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Vị lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết sáng 17.11, trên địa bàn xã Yang Mao có mưa to nhiều nơi, gây ngập úng cục bộ. Đến chiều, trời đã ngừng mưa nhưng thôn 1 và thôn 2 vẫn ngập cục bộ. Để vào được các khu vực này, lực lượng chức năng phải ngồi trong gàu máy xúc vượt qua đoạn nước ngập sâu.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng sơ tán các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn, đồng thời liên tục cảnh báo người dân không được chủ quan vì nguy cơ sạt lở ở vùng đồi núi vẫn rất lớn.

Hiện lực lượng chức năng đang điều phối xe chuyên dụng khắc phục tại các điểm sạt lở trên địa bàn xã Yang Tao.

