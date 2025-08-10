Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sau 30 tuổi: 5 thay đổi lạ ở nam giới cảnh báo mất cân bằng nội tiết

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/08/2025 00:07 GMT+7

Sau tuổi 30, cơ thể nam giới bắt đầu xuất hiện nhiều thay đổi sinh lý do quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, một số thay đổi là dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là suy giảm hoóc môn testosterone.

Testosterone đóng vai trò trung tâm trong sức khỏe sinh lý, tinh thần và chuyển hóa ở nam giới. Không ít người phớt lờ các triệu chứng này, cho rằng đó chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

- Ảnh 1.

Giảm testosterone khiến nam giới bị mệt mỏi kéo dài

ẢNH minh họa: AI

Trên thực tế, nếu không phát hiện và điều chỉnh sớm, tình trạng mất cân bằng nội tiết có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn chuyển hóa, trầm cảm, giảm khả năng sinh sản và chất lượng sống nói chung. Khi mất căng bằng nội tiết, nam giới sau tuổi 30 sẽ xuất hiện những dấu hiệu sau:

Sụt cân đột ngột

Nếu một người đàn ông không thay đổi chế độ ăn uống hay luyện tập mà đột nhiên sụt cân nhanh thì đó có thể là dấu hiệu của suy giảm hoóc môn tuyến giáp hoặc thiếu testosterone. Các hoóc môn này giúp điều hòa quá trình chuyển hóa, tiêu hóa và đốt cháy năng lượng.

Không những vậy, testosterone thấp còn làm giảm khối lượng cơ nạc, khiến cơ thể dù giảm cân nặng nhưng lại yếu ớt và dễ mệt.

Lo âu, trầm cảm quá mức

Nam giới thường ít chia sẻ về sức khỏe tâm lý nhưng sự thay đổi tâm lý kéo dài như trầm cảm, lo âu, dễ nổi nóng có thể là hậu quả trực tiếp của mất cân bằng hoóc môn. Điều này là do hoóc môn nam testosterone ảnh hưởng đến serotonin, chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát tâm trạng.

Nghiên cứu của trên trang Harvard Medical School (Mỹ) cho thấy testosterone thấp làm tăng khả năng mắc trầm cảm ở nam giới trung niên. Chính điều này góp phần vào việc khiến họ cảm thấy mất động lực sống, thường hay cáu gắt hoặc không còn hứng thú với các hoạt động từng yêu thích.

Mất hứng thú tình dục

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của thiếu hụt testosterone là giảm ham muốn tình dục và giảm tần suất cương cứng. Các yếu tố tâm lý như căng thẳng, mệt mỏi cũng là tác nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này. Thế nhưng, nếu tình trạng kéo dài và không cải thiện thì nhiều khả năng là do rối loạn nội tiết.

Cảm giác kiệt sức cả ngày

Cảm giác mệt mỏi liên tục dù đã ngủ đủ giấc hoặc không làm việc quá sức là chỉ báo thường gặp của suy tuyến thượng thận hoặc giảm testosterone. Điều này là do hoóc môn testosterone có chức năng điều hòa năng lượng, cải thiện khả năng hồi phục và sức bền thể lực.

Khó ngủ, mất ngủ kéo dài

Mất ngủ không chỉ do căng thẳng công việc hay thói quen xấu mà còn liên quan đến nồng độ testosterone thấp hoặc rối loạn melatonin. Melatonin là loại hoóc môn điều hòa giấc ngủ. Giấc ngủ chất lượng kém sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn nội tiết. Nghiên cứu cho thấy ngủ dưới 5 tiếng/đêm, kéo dài suốt 1 tuần sẽ làm giảm mạnh mức testosterone, theo Healthline.

Tin liên quan

Giảm testosterone, rối loạn sinh lý nam do căng thẳng kéo dài

Giảm testosterone, rối loạn sinh lý nam do căng thẳng kéo dài

Anh H. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đến gặp bác sĩ để tư vấn và kiểm tra do không còn hứng thú trong chuyện 'chăn gối' dù tuổi vẫn còn trẻ.

Sau tuổi 30: Ăn gì để tránh nguy cơ đột quỵ?

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Sau tuổi 30, ưu tiên ăn gì phòng đột quỵ?

Khám phá thêm chủ đề

Nam giới nội tiết tố testosterone mệt mỏi mất ngủ Giấc ngủ melatonin trầm cảm Tình dục hứng thú tình dục Lo âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận