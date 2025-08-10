Sau 30 tuổi: 5 thay đổi lạ ở nam giới cảnh báo mất cân bằng nội tiết

Testosterone đóng vai trò trung tâm trong sức khỏe sinh lý, tinh thần và chuyển hóa ở nam giới. Không ít người phớt lờ các triệu chứng này, cho rằng đó chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giảm testosterone khiến nam giới bị mệt mỏi kéo dài ẢNH minh họa: AI

Trên thực tế, nếu không phát hiện và điều chỉnh sớm, tình trạng mất cân bằng nội tiết có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn chuyển hóa, trầm cảm, giảm khả năng sinh sản và chất lượng sống nói chung. Khi mất căng bằng nội tiết, nam giới sau tuổi 30 sẽ xuất hiện những dấu hiệu sau:

Sụt cân đột ngột

Nếu một người đàn ông không thay đổi chế độ ăn uống hay luyện tập mà đột nhiên sụt cân nhanh thì đó có thể là dấu hiệu của suy giảm hoóc môn tuyến giáp hoặc thiếu testosterone. Các hoóc môn này giúp điều hòa quá trình chuyển hóa, tiêu hóa và đốt cháy năng lượng.

Không những vậy, testosterone thấp còn làm giảm khối lượng cơ nạc, khiến cơ thể dù giảm cân nặng nhưng lại yếu ớt và dễ mệt.

Lo âu, trầm cảm quá mức

Nam giới thường ít chia sẻ về sức khỏe tâm lý nhưng sự thay đổi tâm lý kéo dài như trầm cảm, lo âu, dễ nổi nóng có thể là hậu quả trực tiếp của mất cân bằng hoóc môn. Điều này là do hoóc môn nam testosterone ảnh hưởng đến serotonin, chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát tâm trạng.

Nghiên cứu của trên trang Harvard Medical School (Mỹ) cho thấy testosterone thấp làm tăng khả năng mắc trầm cảm ở nam giới trung niên. Chính điều này góp phần vào việc khiến họ cảm thấy mất động lực sống, thường hay cáu gắt hoặc không còn hứng thú với các hoạt động từng yêu thích.

Mất hứng thú tình dục

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của thiếu hụt testosterone là giảm ham muốn tình dục và giảm tần suất cương cứng. Các yếu tố tâm lý như căng thẳng, mệt mỏi cũng là tác nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này. Thế nhưng, nếu tình trạng kéo dài và không cải thiện thì nhiều khả năng là do rối loạn nội tiết.

Cảm giác kiệt sức cả ngày

Cảm giác mệt mỏi liên tục dù đã ngủ đủ giấc hoặc không làm việc quá sức là chỉ báo thường gặp của suy tuyến thượng thận hoặc giảm testosterone. Điều này là do hoóc môn testosterone có chức năng điều hòa năng lượng, cải thiện khả năng hồi phục và sức bền thể lực.

Khó ngủ, mất ngủ kéo dài

Mất ngủ không chỉ do căng thẳng công việc hay thói quen xấu mà còn liên quan đến nồng độ testosterone thấp hoặc rối loạn melatonin. Melatonin là loại hoóc môn điều hòa giấc ngủ. Giấc ngủ chất lượng kém sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn nội tiết. Nghiên cứu cho thấy ngủ dưới 5 tiếng/đêm, kéo dài suốt 1 tuần sẽ làm giảm mạnh mức testosterone, theo Healthline.