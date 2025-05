Sau tuổi 30: Ăn gì để tránh nguy cơ đột quỵ?

Tuy nhiên, duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh từ tuổi 30 trở đi sẽ giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Chế độ ăn uống không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giảm huyết áp, kiểm soát cholesterol và ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nghệ và gừng là hai loại gia vị có tác dụng giảm viêm và bảo vệ tim mạch rất tốt ẢNH: AI

Từ những năm 30 tuổi, muốn phòng tránh đột quỵ, mọi người cần ưu tiên ăn những món sau:

Trái cây, rau củ giàu kali

Kali là khoáng chất rất cần thiết để duy trì huyết áp khỏe mạnh. Thiếu kali có khả năng dẫn đến huyết áp cao, một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu với đột quỵ.

Kali giúp làm giãn mạch máu và cân bằng tác động của natri trong cơ thể, từ đó giúp giảm huyết áp. Điều này đặc biệt quan trọng khi bước qua tuổi 30, thời điểm nguy cơ huyết áp cao bắt đầu tăng.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition cho thấy tăng lượng kali trong chế độ ăn có thể giảm nguy cơ đột quỵ do huyết áp cao. Những nguồn thực phẩm giàu kali là chuối, cam, dưa hấu, bơ cùng các loại rau củ như khoai tây, cà rốt, cải bó xôi và bông cải xanh.

Món giàu chất xơ

Chất xơ không chỉ cần thiết cho hệ tiêu hóa mà còn cả duy trì sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol. Một chế độ ăn giàu chất xơ có tác dụng kiểm soát mức cholesterol và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Trong khi đó, xơ vữa động mạch là nguyên nhân chính gây đột quỵ.

Những món chứa nhiều chất xơ là các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, diêm mạch, lúa mạch và gạo lứt. Ngoài ra, táo, lê, và các loại đậu cũng là nguồn cung cấp chất xơ chất lượng.

Gia vị, thảo mộc có tác dụng chống viêm

Một số gia vị và thảo mộc không chỉ giúp món ăn thêm hương vị mà còn có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ. Trong đó, nghệ và gừng là hai loại gia vị có tác dụng giảm viêm và bảo vệ tim mạch rất tốt.

Thực phẩm giàu vitamin C, E

Vitamin C và vitamin E là các chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Các vitamin giúp bảo vệ mạch máu và giảm viêm, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ.

Các loại thực vật giàu vitamin C là cam, chanh, ổi, dâu tây, kiwi. Trong khi đó, vitamin E có nhiều trong các loại hạt như hạnh nhân, hướng dương và dầu ô liu, theo Verywell Health.