Sau 4 năm 'sóng gió' với danh thủ Piqué, Shakira hiện tại có thực sự hạnh phúc?

Nữ ca sĩ người Colombia và cựu trung vệ người Tây Ban Nha có chung hai con trai là Sasha (11 tuổi) và Milan (13 tuổi). Cặp đôi xác nhận chia tay vào tháng 6.2022 sau khi Shakira được cho là phát hiện Piqué không chung thủy.

Shakira chọn độc thân sau biến cố tình cảm với Piqué

Trong khi Piqué nhanh chóng công khai mối quan hệ với tình mới Clara Chia (27 tuổi), thì Shakira vẫn độc thân suốt nhiều năm qua. Cô cho biết hiện tại muốn dành thời gian cho các con và tập trung cho sự nghiệp. Trả lời phỏng vấn tờ The Times, Shakira chia sẻ: "Hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương. Cuộc sống của tôi không còn chỗ cho điều đó nữa. Tôi đã quá bận rộn".

Nữ ca sĩ 49 tuổi thừa nhận cuộc chia tay ồn ào với Piqué từng là giai đoạn tăm tối và đau đớn nhất cuộc đời cô ẢNH: REUTERS

Người đẹp 7X nói thêm rằng các con luôn là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh công việc nghệ thuật mà cô đang dành trọn tâm huyết: "Tôi yêu sự nghiệp của mình theo cách chưa từng có trước đây. Tôi cũng đang tận hưởng khoảng thời gian ở một mình".

Lần hiếm hoi nhắc về cuộc chia tay, Shakira thừa nhận đó là "giai đoạn tăm tối nhất" cuộc đời. Thời điểm gia đình tan vỡ cũng là lúc cha cô - ông William, phải nhập viện sau một cú ngã nghiêm trọng. "Tôi đã chứng kiến gia đình mà mình luôn muốn giữ gìn mãi mãi tan vỡ. Tôi trải qua rất nhiều đau đớn, nhưng điều đó khiến tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn", chủ nhân của những bản hit World Cup chia sẻ.

Theo Shakira, những biến cố lớn trong cuộc sống giúp con người nhận ra sức chịu đựng mạnh mẽ của chính mình: "Đôi khi chính khó khăn và đau khổ lại giúp chúng ta hiểu mình mạnh mẽ đến mức nào. Sự tổn thương đôi khi khiến bạn trở thành người tốt hơn, biết trân trọng bạn bè và sự đồng hành".

Dù bị phản bội và từng nhiều lần "ẩn ý" nhắc đến người cũ trong âm nhạc, giọng ca Hips Don't Lie cho biết cô vẫn luôn biết ơn Piqué vì đã mang đến cho cô hai con trai: "Tôi sẽ luôn biết ơn cha của các con mình, cũng như việc anh ấy đã giúp tôi trở thành người mẹ như hôm nay".

Năm 2022, giữa loạt tin đồn Piqué ngoại tình sau 11 năm gắn bó, Shakira xác nhận cả hai đã chia tay. Sau đó, nữ ca sĩ nhiều lần nhắc đến bạn trai cũ bằng những biệt danh mỉa mai trong các sản phẩm âm nhạc, thậm chí gọi anh là "Voldemort".

Về phía mình, Piqué từng lên tiếng với CNN rằng công chúng không thực sự biết toàn bộ sự thật phía sau cuộc chia tay: "Điều tốt nhất là tôi luôn có gia đình, bạn bè và những người thật sự hiểu mình bên cạnh. Điều đó mang lại cho tôi sự bình yên". Piqué cho biết anh hiện hài lòng với cuộc sống, cảm thấy may mắn vì có sự nghiệp bóng đá thành công, những đứa con tuyệt vời và gia đình luôn đồng hành.

Shakira tiếp tục được FIFA "chọn mặt gửi vàng" khi là nghệ sĩ chính của các ca khúc World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Không chỉ vượt qua biến cố tình cảm, Shakira mới đây còn giành chiến thắng trong vụ kiện thuế kéo dài nhiều năm với chính quyền Tây Ban Nha. Theo truyền thông quốc tế, nữ ca sĩ sẽ nhận khoản hoàn thuế lên tới 62 triệu USD sau khi được xóa cáo buộc gian lận thuế năm 2011.