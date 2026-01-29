4 tháng trước (tháng 9.2025), 3 quả trứng sếu vương miện tại Thảo Cầm Viên đã lần lượt nở thành 3 sếu non khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên loài sếu vương miện sinh sản thành công trong điều kiện nuôi dưỡng tại đây, sau nhiều năm được chăm sóc và theo dõi.

Sau 4 tháng, 3 sếu vương miện đầu tiên sinh ra ở Thảo Cầm Viên lớn nhanh bất ngờ

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong công tác bảo tồn các loài chim quý hiếm của đơn vị.

Hiện nay, cả 3 sếu non đều phát triển tốt, đạt chiều cao khoảng 1 mét, nặng gần 4 kg. Ngoại hình sếu con ngày càng giống sếu bố mẹ, đặc biệt là phần đầu đã trổ "vương miện". Tuy nhiên, phần má và tích vẫn chưa lên màu đỏ rõ như sếu trưởng thành, cho thấy chúng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Thảo Cầm Viên lần đầu đón tin vui, sếu vương miện sinh sản thành công

Theo nhân viên chăm sóc, Thảo Cầm Viên hiện nuôi và bảo tồn hai loài sếu gồm sếu vương miện và sếu Nhật Bản. Riêng sếu vương miện có bốn cá thể được nhập từ châu Phi vào năm 2017. Dù thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt, nhưng trong nhiều năm, loài sếu này không thực hiện hành vi sinh sản.

Dự kiến trong 2 đến 3 tháng tới, 3 sếu vương miện non sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành hoàn chỉnh, mở thêm hy vọng cho công tác bảo tồn tại Thảo Cầm Viên.