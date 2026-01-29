Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sau 4 tháng, 3 sếu vương miện đầu tiên sinh ra ở Thảo Cầm Viên lớn nhanh bất ngờ
Video Đời sống

Sau 4 tháng, 3 sếu vương miện đầu tiên sinh ra ở Thảo Cầm Viên lớn nhanh bất ngờ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
29/01/2026 16:19 GMT+7

Sau 4 tháng chào đời, 3 con sếu vương miện đầu tiên được sinh sản thành công tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã lớn nhanh, khỏe mạnh, cao gần bằng sếu bố mẹ. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong công tác nuôi dưỡng và bảo tồn loài chim quý hiếm này tại Việt Nam.

4 tháng trước (tháng 9.2025), 3 quả trứng sếu vương miện tại Thảo Cầm Viên đã lần lượt nở thành 3 sếu non khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên loài sếu vương miện sinh sản thành công trong điều kiện nuôi dưỡng tại đây, sau nhiều năm được chăm sóc và theo dõi.

Sau 4 tháng, 3 sếu vương miện đầu tiên sinh ra ở Thảo Cầm Viên lớn nhanh bất ngờ

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong công tác bảo tồn các loài chim quý hiếm của đơn vị.

Hiện nay, cả 3 sếu non đều phát triển tốt, đạt chiều cao khoảng 1 mét, nặng gần 4 kg. Ngoại hình sếu con ngày càng giống sếu bố mẹ, đặc biệt là phần đầu đã trổ "vương miện". Tuy nhiên, phần má và tích vẫn chưa lên màu đỏ rõ như sếu trưởng thành, cho thấy chúng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Thảo Cầm Viên lần đầu đón tin vui, sếu vương miện sinh sản thành công

Theo nhân viên chăm sóc, Thảo Cầm Viên hiện nuôi và bảo tồn hai loài sếu gồm sếu vương miện và sếu Nhật Bản. Riêng sếu vương miện có bốn cá thể được nhập từ châu Phi vào năm 2017. Dù thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt, nhưng trong nhiều năm, loài sếu này không thực hiện hành vi sinh sản.

Dự kiến trong 2 đến 3 tháng tới, 3 sếu vương miện non sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành hoàn chỉnh, mở thêm hy vọng cho công tác bảo tồn tại Thảo Cầm Viên.

Tin liên quan

Thảo Cầm Viên lần đầu đón tin vui, sếu vương miện sinh sản thành công

Thảo Cầm Viên lần đầu đón tin vui, sếu vương miện sinh sản thành công

Lần đầu tiên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sếu vương miện (loài chim quý hiếm đến từ châu Phi) đã đẻ trứng và ấp nở thành công. Sự kiện này hé lộ nhiều tập tính sinh sản đặc biệt của loài chim được mệnh danh 'nữ hoàng của các loài sếu', đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ngay giữa lòng thành phố.

Khám phá thêm chủ đề

Sếu Sếu vương miệng Thảo Cầm viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn bảo tồn động vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận