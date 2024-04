Sau cơn 'mưa nhẹ' buổi sáng, TP.HCM nắng nóng lên tới 43 độ C

Sáng sớm nay, trên địa bàn TP.HCM mưa rào nhẹ xuất hiện ở nhiều nơi như Q.3, 4, 7, 11, 12, Bình Thạnh, Nhà Bè, Gò Vấp… khiến nhiều người hy vọng, nhiệt độ trong ngày sẽ dịu xuống.



Mưa ướt áo ở khu vực Q.3 Chí Nhân

Thế nhưng, kỳ vọng này đã tan biến dù đến gần trưa, mây đen vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi nhưng lượng mây đã mỏng đi rất nhiều và nắng nóng gay gắt khó chịu. Khoảng 11 giờ nhiệt độ cảm nhận trên ứng dụng điện thoại đã báo đến 41 độ C và nhiệt độ cao nhất lên tới 43 độ C.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Nhiệt độ cao nhất ngày 26.4 tại TP.HCM có thể đạt tới 38 độ C, nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ khí tượng tại TP.HCM có thể đến 38 độ C, mức cao nhất kể từ đầu năm Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

Nhiệt độ cảm nhận lên tới 43 độ C Chụp màn hình

Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ có thể lên đến 40 độ C xảy ra ở Bình Phước. Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh có thể lên đến 38 - 39 độ C, nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, đây là trận mưa trái mùa do các đám mây giông nhiệt gây ra với lượng nhỏ và diện hẹp. Việc mưa xuất hiện như vậy càng làm cho không khí thêm oi bức khó chịu, chưa thể giải nhiệt.

Trời nhiều mây nhưng chưa có cơn mưa vàng giải nhiệt nào xuất hiện trên địa bàn TP.HCM H. Nga

Hiện nay, áp thấp nóng phía tây tiếp tục tăng cường nên từ nay đến ngày 30.4 nắng nóng vẫn tiếp tục gia tăng cường độ trên khu vực Nam bộ và Tây nguyên. Với TP.HCM, nơi có mức độ đô thị hóa cao nhất cả nước nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn 5 - 6 độ C so với nhiệt độ khí tượng, người dân cần chủ động phòng tránh nắng nóng trong giờ cao điểm từ 11 - 15 giờ chiều.

Tại miền Tây, nhiệt độ ở Vĩnh Long có thể lên đến 38 độ C. Ở các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang có thể đến 37 độ C và các nơi khác cũng đạt mức nhiệt 36 độ C.