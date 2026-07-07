Sau cuộc gọi cho vợ báo tin 'tàu cá bị nước tràn', chủ tàu mất liên lạc

Chiều nay 7.7, thông tin từ Đồn biên phòng Lý Hòa (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin một tàu cá bị mất liên lạc trên biển.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 35 phút chiều qua 6.7, Đồn biên phòng Lý Hòa tiếp nhận tin báo của bà Phan Thị Hoa (55 tuổi, trú tại thôn Hồng Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về việc ông Hoàng Văn Thế, 55 tuổi, chủ tàu cá QB-22057 TS (chồng bà Hoa) bị mất liên lạc trên biển.

Đồn biên phòng Lý Hòa triển khai công tác tìm kiếm tàu cá và 2 ngư dân mất liên lạc ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa 5.7, ông Thế điều khiển tàu cá cùng với một thuyền viên tên Bình (trú thôn Nam Đức) rời bến theo hướng từ cửa sông Gianh về phía mũi Ông để khai thác hải sản.

Đến khoảng 20 giờ tối 5.7, ông Thế gọi điện về cho vợ thông báo rằng "tàu bị nước tràn vào". Sau cuộc gọi này, điện thoại mất tín hiệu và gia đình không thể liên lạc được với ông Thế cùng thuyền viên trên tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Lý Hòa đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng triển khai xác minh, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tàu cá cùng 2 ngư dân mất liên lạc.

Đến chiều nay 7.7, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với ông Thế và thuyền viên trên tàu cá QB-22057 TS.

