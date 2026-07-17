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Thời sự Dân sinh

Sau gần 1 năm, những biệt thự bị bão đánh sập vẫn ngổn ngang như ‘phế tích’

Phạm Đức
Phạm Đức
Dù đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi bão số 10 đổ bộ, hàng loạt căn biệt thự hạng sang ven biển tại Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) bị sóng đánh sập vẫn nằm im lìm trong cảnh hoang tàn, đổ nát.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, sau gần 1 năm, toàn bộ 23 căn biệt thự trong Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên trị giá hàng trăm tỉ đồng ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ sập khi bão số 10 năm 2025 đổ bộ, vẫn chưa được khắc phục.

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 1.

Loạt căn biệt thự trong Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên bị đổ sập sau bão số 10 năm 2025 vẫn chưa được khắc phục

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 2.

Những căn biệt thự sát biển sau 1 năm gặp sự cố vẫn ngổn ngang

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mặc dù Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện khắc phục sự cố trước ngày 30.4.2026, song đến nay đã quá hạn vẫn chưa được thực hiện. 

Hiện chủ đầu tư mới chỉ làm bờ kè bằng các bao tải cát sát mặt biển để ngăn sóng đánh vào những căn biệt thự sát biển đã hư hỏng và lập hàng rào chắn xung quanh để cấm người dân ra vào khu vực này.

Trước tình trạng này, hồi giữa tháng 6, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà về một số nội dung liên quan đến sự cố dự án Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên (thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành).

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 3.

Chủ đầu tư lập hàng rào chắn và đặt biển cảnh báo cấm tại khu vực các căn biệt thự bị đổ sập

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành nghiêm túc, khẩn trương thực hiện việc khắc phục sự cố theo chỉ đạo của tỉnh tại các văn bản đã ban hành trong thời gian vừa qua.

Trường hợp chậm khắc phục sự cố, dẫn đến các hệ lụy liên quan, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến trưng cầu giám định sự cố dự án.

Giao Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì theo dõi, đôn đốc Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành và các đơn vị liên quan thực hiện việc khắc phục sự cố dự án theo đúng quy định, kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan vượt thẩm quyền.

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 4.

Những căn biệt thự xa hoa sát biển giờ trông như "phế tích"

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 5.

Hiện trường gần như vẫn nguyên trạng sau 1 năm xảy ra sự cố

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 6.

Những khối bê tông, tường gạch nằm chồng lên nhau

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Như Thanh Niên đã đưa tin, Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên được xây dựng sát biển với hàng trăm căn biệt thự cao cấp, đi vào hoạt động từ năm 2019. 

Do ảnh hưởng của bão số 10 vào cuối tháng 9.2025 đã khiến 23 căn biệt thự tại đây bị tàn phá rất nặng nề. Trong số này, nhiều căn sát biển đổ sập hoàn toàn với thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Biệt thự trăm tỉ đổ sập sau bão: Gần 1 năm vẫn trơ trọi như 'phế tích' - Ảnh 7.

Mùa mưa bão năm 2026 đã cận kề, liệu những căn biệt thự bị đổ sập liệu có trụ vững nếu không được kịp thời khắc phục

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sau khi sự cố xảy ra, các căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng bị đổ sập lộ ra phần móng được xây dựng khá nông, phần kè chắn sóng, chống sụt lún phía trước cũng bị bão và sóng biển đánh vỡ khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình.

Qua quá trình kiểm tra hiện trường, thu thập hồ sơ và thực hiện giám định, đoàn giám định của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh xác định chủ đầu tư đã không tổ chức thi công kè biển theo nội dung được cấp phép, mà tổ chức thi công phương án kè biển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố gây sụp đổ, hư hỏng các căn biệt thự sát biển.

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