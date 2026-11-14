Sau kết luận thanh tra, Quảng Ngãi tiếp tục truy thu hàng tỉ đồng

Ngày 14.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 431 nhằm tiếp tục thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 369 ngày 1.10.2024 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung xử lý dứt điểm những thiếu sót, vi phạm và kiến nghị còn tồn đọng, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, các sở, ngành và địa phương phải rà soát cụ thể từng nội dung vi phạm thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục và thời gian hoàn thành.

Còn nhiều khoản tiền chưa được thu hồi

Đáng chú ý, trong lĩnh vực nghĩa vụ tài chính về đất đai, số tiền còn phải thu hồi là hơn 9 tỉ đồng, trong tổng số gần 59 tỉ đồng được nêu tại các phụ lục kết luận thanh tra.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, số tiền còn phải thu hồi hơn 5,8 tỉ đồng, trong tổng số hơn 9,6 tỉ đồng liên quan đến việc cấp phép không đúng tên, mã nhóm, loại khoáng sản so với khoáng sản thực tế khai thác.

Mỏ đất Dông Cây Dừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty Lý Tuấn, không qua đấu giá, giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 7.11.2018, trong quá trình khai thác doanh nghiệp này dính nhiều sai phạm ẢNH: HẢI PHONG

Ngoài ra, tiền thuê đất công ích chậm nộp tại 6 xã, phường còn phải thu hồi 280 triệu đồng, trong tổng số hơn 4,6 tỉ đồng. Cụ thể, xã Vạn Tường còn hơn 133 triệu đồng; phường Đức Phổ gần 59,6 triệu đồng; xã Đông Sơn 53,6 triệu đồng; xã Bình Minh hơn 18 triệu đồng; phường Trương Quang Trọng hơn 9,5 triệu đồng và xã Bình Chương gần 5,3 triệu đồng.

Kế hoạch cũng đề cập khoản 212 triệu đồng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại 2 trong số 57 doanh nghiệp cần khắc phục. Đồng thời, gần 298 triệu đồng tại 2 dự án liên quan đến việc thanh toán vượt giá trị quyết toán cũng được yêu cầu tiếp tục thu hồi.

Không chỉ tập trung thu hồi các khoản tiền, Kế hoạch 431 còn yêu cầu tiếp tục xử lý nhiều tồn tại trong quản lý đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng.

Trong đó, tỉnh yêu cầu xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên 24 tháng so với tiến độ ghi trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhiều hộ dân ở thôn Thế Long, xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm chờ đợi giữa vòng xoáy quy hoạch "treo" ẢNH: HẢI PHONG

Một số nội dung khác cần khắc phục gồm các khoản nợ xây dựng cơ bản tính đến ngày 30.9.2021; việc dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại Khu đô thị Nam Lê Lợi; các mỏ khoáng sản đã hết thời hạn giấy phép nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ.

Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục xử lý các khoản tạm ứng quá hạn trong đầu tư xây dựng, khoản thanh toán vượt giá trị quyết toán và các khoản phải khấu trừ theo hợp đồng.

Đáng chú ý, đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa, UBND tỉnh yêu cầu rà soát lại nghĩa vụ tiền thuê đất hằng năm. Theo đánh giá tại kết luận thanh tra, bảng giá đất của tỉnh chưa phản ánh giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

Báo cáo Thanh tra Chính phủ vào ngày 15 hằng tháng

Để khắc phục các tồn tại, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Trong đó, phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cơ quan thuế triển khai thu các khoản liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, khoáng sản và tiền thuê đất công ích ẢNH: HẢI PHONG

Các cơ quan, địa phương phải gửi kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 17.11. Đối với các khoản tiền phải thu hồi, nộp ngân sách nhà nước, việc thực hiện phải có chứng từ chứng minh, thể hiện rõ nội dung vi phạm và số tiền đã thu hồi.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu phân công trách nhiệm thực hiện; cơ quan thuế triển khai thu các khoản liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, khoáng sản và tiền thuê đất công ích.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xử lý các nội dung về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và những khoản thanh toán vượt giá trị quyết toán thuộc phạm vi phụ trách.

Đối với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện kết luận thanh tra, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu xem xét, xử lý theo quy định tại điều 55 luật Thanh tra năm 2025.

Thanh tra tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tham mưu báo cáo Thanh tra Chính phủ vào ngày 15 hằng tháng.